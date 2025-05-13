TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Toplandı

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, “Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında düzenlendi. Toplantı öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bindiği araçlar burada, Papa’nın aldığı maaş 2 bin 150 Sterlin, bizimkisi fetva vermekle meşgul. Ne diyor, ‘Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır. Fakirlik, Allah’a yakın olmaktır’ diyor. Sayın Ali Erbaş biraz daha Allah’a sen yakın ol. Maalesef devlet özellikle İslam’da şatafat günah ancak Diyanet İşleri Başkanı israftan taviz vermiyor” diye konuştu.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NU İTİBARSIZLAŞTIRDIĞI YORUMU

Toplantının başlamasıyla CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, usul üzerine söz aldı. Türeli, “Artık bizim söylemekten dilimizde tüy bitti. Kanunun genel gerekçesine bakıyorum ve gerekçenin ilk 4 paragrafı aynı, sadece altında hangi konuda düzenlemeler varsa o geliyor. Bakın, böyle gayriciddi iş olmaz; bu şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunu ve Parlamentoyu çalıştıramazsınız. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini itibarsızlaştırıyorsunuz, yapmayın. Neden böyle yapıyorsunuz? İktidar olarak bir sorumluluk hissetmiyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN HESAP VERMEKTEN KAÇINMASI ÜZERİNE

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Diyanet İşleri Başkanı’nın komisyon toplantısına katılmasının gerektiğini belirtti. Usta, “Burada sadece Diyanet İşleri Başkanı özelinde söylemiyorum; İletişim Başkanı hiçbir şekilde gelmedi. Kanunu geçti, gelmedi; bütçesi oldu, gelmedi. Bazı kurum yöneticileri özellikle buraya gelmekten kaçınıyor, bunu bizim bilmemiz lazım. O zaman birilerini davet ediyoruz, gelmiyorsa, Parlamento olarak, Meclis Başkanlığı olarak ya da Komisyon Başkanlığı bu işin üzerine düşmek lazım” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİLER

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’a söz verdi. Altınsoy, “Teklifimiz ile 633 sayılı Kanun’da yeniden düzenleme yapılmakta ve bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığına din konusunda toplumu aydınlatmak görevleri verilmektedir. İslam’ın ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması bakımından dinin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu tespit edilen meallerin durdurulması ve imha edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır” şeklinde değerlendirme yaptı.

HAÇ VE UMRE DÜZENLEMELERİ

Altınsoy, ayrıca, “Din İşleri Yüksek Kurulu üye ve uzmanlarının asli görevlerini verimli yapabilmeleri amacıyla kurulun idari ve mali işlerinin yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Hac ve umre seyahatlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemlerin denetlenmesine yönelik düzenlemeler getirilmektedir” dedi.

TENMAK VE DİĞER DÜZENLEMELER

TENMAK ile ilgili düzenlemelerin de yapıldığını kaydeden Altınsoy, “Kuruma tanınmış olan desteklenen projelerin bütçelerine ait tutarların izlenebilmesi için yeniden düzenleme yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, bu kurumun mal ve varlıklarının haczedilememe muafiyeti sağlanmaktadır” dedi. Altınsoy’un açıklamalarının ardından Komisyon, kanun teklifi üzerindeki görüşmelere devam ediyor.