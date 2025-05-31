TBMM, Tarım Zararlarını Araştırıyor

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İNCELEMELER GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde, zirai dondan etkilenen ceviz bahçelerinde detaylı incelemeler yaptı. Komisyon, Nisan ayında yaşanan zirai donun etkilerini araştırmak ve üreticilerin karşılaştığı zararların tespit edilmesi ile benzer olayların olumsuz etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kuruldu. Bozlar Mahallesi’ndeki ceviz bahçeleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında üreticilerin görüşleri de alındı.

CEVİZ ÜRETİMİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, yaptığı açıklamada ilçenin Bozlar Mahallesi’nin Türkiye ve dünya genelinde tanınan coğrafi işaretli ceviz üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. İlçede yılda yaklaşık 10 bin ton ceviz üretimi yapıldığını belirten Korkmaz, “Gördüğümüz kadarıyla ve ilçe müdürlerimizden, ilgili arkadaşlardan dinlediğimiz kadarıyla, cevizde hemen hemen tamamı dondan hasar görmüş. Bazı genç ağaçlarda da kurumalar ortaya çıkmış, yani bu gelecek dönemi de etkileyecek unsurlar.” dedi.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Korkmaz, üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek talep ettiğini aktararak, “Çiftçilerimiz, bu konunun Bakanlık tarafından acilen ciddiye alınarak gerekli ödemelerin yapılması noktasında bir beklenti içindeler. İnşallah biz de bu çalışmalarımızı bitirdiğimizde, Bakanlığımıza buradaki durumu bizzat komisyon olarak ileteceğiz. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır.” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ ZORLUKLAR VURGULANDI

Korkmaz, bölgenin 6 Şubat depremlerinden etkilendiğini hatırlatarak bu durumu da sözlerine ekledi: “Bölgemiz zaten bir deprem felaketinden de geçti. Ardından bir de don felaketi yaşandı. Elbette hükümetimiz de bu konuyu yakinen ve ciddiyetle takip ediyor, bunun da farkındayız. Ama, biraz daha hızlı olmakta fayda var.” Korkmaz, üreticilerin sorunlarının yalnızca mevcut dönemi değil, gelecek yılları da kapsadığını, gerek üretim gerek ekonomi ile diğer sektörleri etkileyen faktörlerin olduğunu belirtti. “Bu nedenle bakış açısını biraz daha geniş tutmakta fayda var.” şeklinde konuştu.

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