(TBMM) – TBMM Adalet Komisyonu, 10. Yargı Paketi’ni kabul etti. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Ceza infazında yeni düzenlemeler getirildi. Kasten yaralamada cezalar artırıldı, sınırlar genişletildi. Tehdit suçu cezası yükseldi. Trafik güvenliği ihlalleri ağırlaştı. Çocuk hükümlüler için yeni infaz kuralları. Erişim engeli prosedürü güncellendi

TBMM ADALLET KOMİSYONU KANUN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

TBMM Adalet Komisyonu’nda, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Komisyon görüşmesi yaklaşık 15 saat 15 dakika sürdü. Bu sürede kabul edilen toplam on maddede değişiklik önerildi. Teklifin içeriğine göre, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) önemli düzenlemeler yapılıyor. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’nun “suça teşebbüsü” düzenleyen 35. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tehlikenin ağırlığına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” yerine uygulanacak “on üç yıldan yirmi yıla” kadar hapis cezası, “on dört yıldan yirmi bir yıla” çıkarılıyor. Ayrıca, müebbet hapis cezası yerine “dokuz yıldan onbeş yıla” hapis cezası, “on yıldan on sekiz yıla” şeklinde değiştiriliyor.

KASTEN YARALAMA CEZALARINDA ARTIRIM

Kasten yaralama suçunda, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesindeki ceza düzenlemeleri değişiyor. Bu değişiklikle birlikte, kasten yaralama halinde verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Yaralamanın basit tıbbi müdahale gerektirecek şekilde olduğu durumlarda verilecek ceza miktarı da “dört aydan bir yıla” kadar, “altı aydan bir yıl altı aya” çıkarılıyor. Teklife göre, TCK’nın 87. maddesindeki “ağırlaşmış yaralama” suçundaki ceza miktarlarında da artış yapılması öngörülüyor. Bu bağlamda, yaralama suçunun ağırlaştırılmış durumlarında verilecek cezaların alt sınırları birer yıl artırılıyor.

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA CEZALAR ARTIYOR

Teklifte, genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarıyla ilgili cezalarda da artış sağlanıyor. TCK’nın 170. maddesindeki düzenlemeye göre, kişinin hayatı veya sağlığı açısından tehlikeli bir şekilde yangın çıkaran ya da silah kullanan kişinin cezası, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası olarak uygulanıyor. Ayrıca, “Ses ve gaz fişeği atabilenler” gibi durumlarda verilen ceza, yarısından bir katına kadar artırılacağı belirtiliyor.

TRAFFIK GÜVENLİĞİ SUÇLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Kanun teklifi trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları için de cezaların artırılmasını öneriyor. Bu kapsamda, alkol ya da uyuşturucu etkisiyle araç kullananlar için verilecek cezanın alt sınırı üç aydan 6 aya çıkarılıyor. Buna ek olarak, “ulaşım araçlarının kaçırılması” suçunu ele alan madde de değiştiriliyor. Bu maddede, ceza verilmesi için gereken “cebir veya tehdit kullanarak” şartı kaldırılıyor.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN İNFAZI YENİ DÜZENLEMEYE GİDİYOR

Teklifte, çocuk hükümlülerin infazı ile ilgili de önemli düzenlemeler bulunuyor. “Çocuk kapalı ceza infaz kurumları” ve “çocuk eğitimevleri” ile ilgili maddelerde değişiklik yapılırken, çocuk hükümlülerin infazına önce çocuk kapalı ceza infaz kurumunda başlanacak, ardından eğitimevlerine gönderilecek. Ayrıca, çocuk hükümlülerin cezalarının yerine getirilmesi konusunda yeni düzenlemeler getiriliyor.

CAYDIRILICILIĞI ARTIRMAYI HEDEFLEYEN DÜZENLEMELER

Cezanın caydırıcılığının ve infazın etkinliğinin artırılması amacıyla, denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlülerin, koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda belirli bir süre geçirmeleri zorunlu hale getiriliyor. Mükerrir suç işleyenlerin de koşullu salıverilme imkanına sahip olabilmesi için düzenlemeler yapılıyor.

KİŞİLİK HAKLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde, kişilik haklarının ihlal edilmesi maddesi de yeniden düzenleniyor. Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia edenler, sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakimlik, ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği durumlarda içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verebilecek.

KANUN TEKLİFİNİN GENEL KURUL’A GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Kanun teklifinin yeni haftada TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, muhalefet şerhinin 2 Haziran Pazartesi gününe kadar Komisyon Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğini bildirdi.