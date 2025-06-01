(TBMM) – TBMM’de 3 Haziran Seçimi Yapılacak. Genel Kurul’da Meclis Başkanı Belirlenecek. Başvurular Bugün Sona Eriyor. Seçimde Gizli Oylama Gerçekleşecek. İnfazla İlgili Kanun Teklifi Görüşülecek. Zirai Don Komisyonu Değerlendirme Yapacak

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILACAK

TBMM, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirecek. Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri süren ve yaklaşık 20 bin hükümlünün yararlanacağı infazla ilgili kanun teklifinin bayram öncesinde yasalaşması bekleniyor. Genel Kurul’da bu hafta 28’inci yasama döneminin ikinci devresi için Meclis Başkanı seçimi yapılacak. 28 Mayıs’ta başlayan adaylık başvuruları, bugün sona eriyor ve TBMM Genel Kurulu’nda gizli oylama ile başkan seçimi gerçekleştirilecek. İlk iki turda üyelerin tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy aranacakken; üçüncü turda salt çoğunluk olarak 301 oy gerekiyor. Eğer üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday dördüncü tura geçecek ve bu turda en fazla oy alan aday TBMM Başkanı olarak seçilecek.

ADAYLAR BELİRLENİYOR

Ak Parti, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ı ve İYİ Parti’den Cihan Paçacı’yı Meclis Başkanlığı için aday göstermiş durumda. CHP’nin ise adaylık başvurusunu bugün saat 14.00’te yapması bekleniyor. 28’inci yasama yılının ikinci dönemi için Meclis Başkanlığı ile birlikte Başkanlık Divanı da yenilenecek. CHP, TBMM Başkanvekilliği için Tekin Bingöl, katip üyeler için Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar’ı belirledi. İdare Amiri olarak ise Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

İDARE AMİRLERİ VE KOMİSYONLAR YENİLENİYOR

MHP, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan, İdare Amirliği için Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ı önerdi. AK Parti mevcut isimlerle ikinci dönemde görev almaya devam edecek. Ayrıca, 28’inci yasama yılının ikinci döneminde TBMM’deki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek. Meclis Başkanlığı seçiminden sonra infaz paketinin görüşülmesi öngörülüyor.

ZEYTİNDEN ETKİLENEN İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel Kurul’da, 3 Haziran’da Meclis Başkanlığı seçiminin ardından infazla ilgili düzenlemeleri içeren ve yaklaşık 20 bin hükümlünün yararlanacağı kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Teklifin bayramdan önce yasalaşması planlanıyor. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Salı günü komisyon üyelerinin Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretlerine ilişkin değerlendirme yapacak. TBMM’de Salı ve Çarşamba günlerinde partilerin grup toplantılarının yapılması öngörülüyor.