(TBMM) – TBMM Genel Kurulu, Gazze saldırılarını ve durumu görüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İsrail soykırım politikaları askıya alınsın” dedi. Gazze sağlıkta çöküş seviyesine geldi. İsrail’in eylemleri savaş suçudur, soykırımdır. Batılı ülkeler, İsrail’e yaptırım kararı alıyor. Filistin davası bizim milli davamızdır

TBMM’NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin’deki kıtlık ve bölgedeki güncel durumu ele almak için olağanüstü bir oturum gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’daki konuşmasında uluslararası topluma hitaben, “Bugün artık somut adımların acilen atılması ve İsrail soykırım politikalarından dönene, vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler dahil tüm uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplantı, yoklamanın ardından açıldı ve TBMM Başkanlığı’nın Gazze için olağanüstü tezkere talebi okundu. Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’deki ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki soykırım ve zulüm uygulamaları hakkında, 28. Yasama Dönemi boyunca TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen altı ortak bildirinin ve başkanlık tezkeresinin hatırlatmasını yaptı. Kurtulmuş, “Bugün de İsrail’in Filistin halkına karşı saldırganlığını artırması, Gazze’deki kıtlığı bir imha silahı olarak kullanması suretiyle soykırımda yeni bir boyuta geçmesi vesilesiyle bir araya geldik. İsrail’in on yıllardır Filistin halkına karşı sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarının son iki yılda soykırım boyutlarını çoktan aştığı görülmektedir. Esasında artık kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız” şeklinde konuştu.

SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLEMEZ HALE GELDİ

Kurtulmuş, İsrail’in uyguladığı zulmü, vahşeti, barbarlığı, katliam ve soykırım olarak tanımlamanın yeterli olmadığını vurgulayarak, “Şimdiye kadar büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan 70 bine yakın insan katledilmiştir. Sivil altyapı, kasıtlı bir şekilde hedef alınarak okullar, ibadethaneler ve hastaneler alçakça bombalanmıştır. Daha birkaç gün önce Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne yönelik saldırılarda hastalar, sağlık çalışanları ve uluslararası basın mensupları dahil olmak üzere onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Gazze’deki 36 hastaneden 33’ü ya tamamen yıkılmış ya da çok ağır hasar almıştır. Yani fiilen Gazze’de sağlık hizmetleri verilemez bir noktaya gelinmiştir” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Açlık ve kıtlığın Filistin’de masum insanlara karşı bir yok etme aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken Kurtulmuş, “Öyle ki gıda yardım konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüştürülmüştür. İsrail, Gazze’yi işgal harekâtını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail’in Gazze halkını bilerek ve isteyerek açlığa ve kıtlığa mahkum ettiği Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli ve tüm silahlı birimlerini bölgeden çekmelidir. Hazırlanan uluslararası insani yardım ve imar planları temelinde Gazze’nin acilen yeniden ayağa kaldırılması sağlanmalıdır. Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı. Güvenliği ise Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından teminat altına alınmalıdır” dedi.

Kurtulmuş, Kudüs ve Batı Şeria’daki şiddetin her geçen gün arttığını ifade ederek, yeni bir yasa dışı yerleşim yeri oluşturulmasıyla ilgili de, “Uluslararası camiada büyük bir infiale yol açmıştır” dedi. Ayrıca, İsrail’in, Filistinli Mülteciler Yardım ve İmar Ajansı’nın faaliyetlerini yasaklayan kanunları kabul ettiğini belirtti.

BATILI ÜLKELERİN TEPKİLERİ ARTMAKTA

Batılı ülkelerin, yakın bir zamana kadar sessiz kaldığı İsrail’e yönelik tepkilerin arttığını belirten Kurtulmuş, “Bazı Batılı ülkeler gelecek ay Filistin’i tanıma kararını almaya hazırlanmaktadır. Birçok Batılı ülke İsrail’e karşı yetersiz de olsa yaptırım kararlarını almak üzeredir” dedi. Kurtulmuş, ABD Kongresi’nde de yine benzer taleplerin arttığını vurguladı.

TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEMEKTEYİZ

Kurtulmuş, Filistin Devleti’nin desteklenmesi gibi konularda TBMM olarak tarihsel bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. “Filistin davası kim ne derse desin bizim için, Türkiye için, milletimiz için milli bir davadır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.