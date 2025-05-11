(TBMM) – TBMM Genel Kurulu’nda Bu Hafta HSK ve RTÜK Seçimi. Yangın Araştırma Komisyonu Sunum Yaptı. TBMM Yoğun Gündemle Toplanacak

TBMM’DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda kamuya yönelik mesleğe özel yarışma sınavları ile ilgili olarak 35 yaş sınırı getiren düzenlemeler ile TRT ile ilgili maddeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Ayrıca, Genel Kurul’da HSK ve RTÜK üyelikleri için seçimlerin yapılması öngörülüyor. Kartalkaya’daki otel yangınına dair araştırma komisyonunda Bolu Valiliği yetkilileri sunum yapacak. TBMM’deki genel gündem yoğun olacak.

SEÇİMLER VE YENİ DÜZENLEMELER

Genel Kurul’da HSK ve RTÜK üyelikleri için seçimlerin yapılması bekleniyor. RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 3 üye seçilecek. HSK için ise 5 üye belirlenmesi planlanıyor. Genel Kurulda, bazı kanunlar ve 375 sayılı KHK’da değişiklik yapmayı öngören kanun teklifinin görüşmelerine de başlanacak. Teklif ile, Anayasa Mahkemesi’nin belirli hükümleri iptal etmesiyle, yasal düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, kamu kurumları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulacak alımlarda 35 yaş sınırı aranacak.

TRT’DE YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda düzenlemeye gidilecek. Buna göre, TRT Genel Müdürü’ne en yüksek devlet memurunun aylığının ve sözleşme ücretinin ikramiye dâhil ödenmesi sağlanacak. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem, taban aylıkları ile sosyal yardımlar temel alınacak. TRT Yönetim Kurulu, özel hukuk çerçevesinde şirket kurma hakkına sahip olacakken, hem yerli hem yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar da kurabilecek. Kurum, ayrıca mevcut şirketlere iştirak edebilecek veya şirketleri satın alabilecek.

KADRO VE PERSONEL DÜZENLEMELERİ

Kurumun alım, satım, hizmet, danışmanlık gibi işlemleri, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamına girmeyecek. Kurum, bu işlemleri saydamlık, rekabet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yönetmelikle belirleyecek. Kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı da sağlanacak ve bu personelin sınav, atanma gibi süreçleri yönetim kurulu tarafından düzenlenecek. Uzman ve uzman yardımcılarının istihdamına ilişkin kurallar belirlenecek ve devlet memurları ile eşleştirilmiş kurallar uygulanacak.

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ VE TOPLANTILAR

Plan ve Bütçe Komisyonu, 13 Mayıs Salı tarihinde bazı kanunlarda ve 660 sayılı KHK’de değişiklik yapacak olan kanun teklifini görüşecek. Yapay Zeka Komisyonu, üç aylık çalışmalarını tamamlayarak son kez 13 Mayıs Salı toplanacak ve hazırlayacağı raporda yer alacak hususları değerlendirecek. Kartalkaya’daki otel yangınını araştıran komisyon ise 14 Mayıs Çarşamba günü Bolu Valiliği yetkililerinin sunumuna ev sahipliği yapacak. TBMM, salı ve çarşamba günlerinde siyasi partilerin grup toplantılarına da ev sahipliği yapacak.