(TBMM) – TBMM Genel Kurulu’nda Kanun Teklifi kabul edildi. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği düzenlemeler sunuldu. Kamu Görevlileri Sendikaları değişiklikler içeriyor. Asılsız çağrı cezaları artırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı gelirleri özel olacak. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu değişiyor

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş olduğu 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki hükümlere ilişkin düzenlemeleri içeren “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Bu yeni düzenlemeler, iptal edilen kanun hükmüne dayanan maddeleri tekrar hayata geçirmeyi öngörüyor.

MEMUR ATAMALARI VE HAKLAR

Teklif ile Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularla ilgili olarak bakana danışmanlık yapmak amacıyla bakan müşaviri atanabilecek. Bakanın görev süresi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevleri de sona erecek. Bu kadrolara atama, sınav veya kademe ilerlemesi şartlarına bağlı olmaksızın gerçekleştirilecek. Ayrıca, bakan müşaviri kadrosunda görev yapanlara, bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali, sosyal hak ve yardımlar aynı yöntemle ödenecek.

UZMAN İSTİHDAMI DÜZENLEMELERİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları, Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek. Uzman ve yardımcıları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında istihdam etmeye de olanak tanınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİZMETLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Yeni düzenlemenin amacı, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özeliklerine ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Bu kapsamda belirli kanunlarla düzenlenen hususlar ve mali işlerin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenebilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından elde edilen gelirler özel gelir olarak kaydedilecek.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, belirtilen bazı kamu kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin sendikalara üye olamayacakları ve sendika kuramayacakları ifade ediliyor. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na getirilen bir diğer yenilik ise, asılsız çağrı ve ihbarlara yapılacak cezalardaki artış. Çağrı merkezlerini meşgul etmek amacıyla arama yapan kişilere uygulanacak ceza tutarı yükseltiliyor.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER VE YENİ DÜZENLEMELER

Geçici görevlendirmelerle ilgili üst düzey yöneticilerin belirli koşulları taşımaları gerekiyor. Atamalarda aranan hizmet süresi, kamu kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda veya özel sektörde çalışılan süreler de dikkate alınarak hesap edilecek. Üst kademe kamu yöneticilerine gelen atamalarda ilgili kanunlarda belirtilen gerekçeler dışında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması durumunda da görevden alınabilecekleri belirtildi.

Bu kapsamda toplam 6 ayı geçen görevlendirmelerde ise personelin muvafakatinin alınması gerekecek. Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri ayrıca saklı tutulacak.