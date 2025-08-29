TBMM Toplandı, İsrail Saldırısını Kınadı

TBMM GENEL KURULU TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm uygulamaları ile bölgede mevcut durumu değerlendirmek amacıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bir araya geldi. Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında uluslararası kurumlarda üyeliklerinin askıya alınmasını önermekte.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMALAR

Kurtulmuş’un ardından söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in yürüttüğü terörizme dikkat çekerek önemli yorumlar yaptı. Fidan, “İsrail bölge ülkelerinin içinde bulunduğu şartları fırsat bilerek sınırları ötesinde askeri müdahalelerde bulunmakta, bölgeyi insansızlaştırmakta ve yaşanmaz kılma stratejisiyle dizayn etmeye çalışmaktadır. Gazze’de yaşanan bu dramın arkasındaki asıl mesele 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin günümüz sınamalarına cevap vermemesidir” dedi. Fidan, uluslararası topluluğun BM ve yerel sivil toplum kuruluşlarının yardım dağıtımına destek verdiğini, ancak İsrail’in yardımları engelleyerek birçok Filistinlinin yaşamına mal olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN YENİ YASALARI VE MEVCUT DURUM

Son günlerde bazı ülkelerin Filistin’i tanıma kararlarının ardından, Netanyahu hükümetinin yeni yasadışı yerleşim projeleri ve sahadaki saldırılarına hız verdiğini ifade eden Fidan, “Filistin yönetimini mali iflasa sürükleyecek girişimler artmıştır. Bu bağlamda, İsrail’in Gazze’den Filistin halkının tehcirini öngören herhangi bir plana karşı olduklarını vurguladı.

Fidan, “Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze’de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte ve yardımların dağıtımını engelleyerek açlığı bir silah olarak kullanmaktadır” açıklamasında bulundu. Gazze’deki insani durum karşısında Batılı ülkelerin iki devletli çözümü benimsemeye yöneldiğini de dile getirdi.

ORTADOĞU’DA HUZUR İÇİN İKİ DEVETLİ ÇÖZÜM

Fidan, “İsrail’in devlet terörü sürmektedir. İsrail-İran arasındaki gerilim tüm bölge için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Gazze’deki acı tabloya rağmen, zulme karşı olan duruşumuz neticesinde, Batılı ülkeler, Filistin devletini tanıma yönünde kararlar almıştır. Şu an için İngiltere ve Fransa’nın aralarında olduğu ülkeler bu adımı atmıştır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Bölgemizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. Büyük İsrail hayali, bölgesel felakettir. Netanyahu hükümeti dizginlenmediği sürece Ortadoğu huzur bulmayacaktır” diyerek, Filistin-İsrail sorununu Ortadoğu barış ve güvenliğinin temeli olarak nitelendirdi. “İki devletli çözüm tek yoldur. Her zalim nihayetinde kendi sonunu hazırlar” açıklamasıyla, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını yineledi.