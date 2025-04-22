Tbmm, Toplantı Yeter Sayısı Bulunamadı

TOPLANTI YETER SAYISI BULUNAMADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeterli katılım sağlanamadığı için çalışmalarına son verdi. Meclis, ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele almak üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan liderliğinde toplandı.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Genel Kurul’da İYİ Parti’nin, ‘Proje okullarındaki siyasi kadrolaşma, liyakatsiz atamaları ve başarılı öğretmenlerin cezalandırılması suretiyle milli eğitim sistemine verilen zararların bütün yönleriyle araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması ve sorumluların tespiti’ başlıklı araştırma önergesinin müzakereleri başladı. Bu süreçte, Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının sağlanması adına oylama yaptı. Ancak, oylamada gerekli yeter sayısı bir kez daha bulunamadı ve Adan, toplantıyı 23 Nisan Çarşamba günü için kapattı.