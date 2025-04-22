TBMM Toplantısı Yeter Sayısı Bulamadı

TBMM GENEL KURULU KAPANDI

TBMM Genel Kurulu, yeter sayının sağlanamaması nedeniyle kapandı. Toplantıda, Yeni Yol Partisi’nin “Türkiye’de çocuk sağlığı ve yoksunluğu”, İYİ Parti’nin “proje okullarına yapılan atamalar” ve DEM Parti’nin “eğitimde atamalar” konulu grup önerileri ele alındı. Yeni Yol Partisi’nin önerisi hakkında konuşan İstanbul Milletvekili Elif Esen, TÜİK’in 2024 yılı çocuk sağlığı ve yoksunluğu araştırmasında her 4 çocuktan birinin günde bir kez bile et, tavuk veya balık içeren bir öğün yiyemediğini, her 10 çocuktan birinin de meyve ve sebzeye erişiminde sorun yaşadığını belirtti. Esen, çocuk yoksulluğunun yalnızca bir gelir eksikliği olmadığını, bunun yanında “Yoksulluk gölgesinde güvensiz, tekinsiz hayatlar, ihmal ve istismar, madde ve kumar bağımlılığı, mafya ve çetelere doğru yönelen bir suça sürüklenmenin de ilk adımlarının izlerini görürüz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Esen bir sonraki 23 Nisan için “Gelip, çocukların gerçek sorun ve ihtiyaçlarını konuşacak, çözüm önerileri sunacak, Türkiye’nin dört bir yanından gerek fiziksel gerek çevrimiçi çeşitli yaşlarda çocuklarla çalışacak bir çocuk parlamentosunu hep birlikte oluşturalım, dünyadaki pek çok parlamentoya da örnek olalım.” önerisinde bulundu.

ŞARTLI YARDIMLAR VE EĞİTİM PROJELERİ

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, yaklaşık 5 buçuk ay önce anne olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bu önemli konunun, siyasi çekişmelerin malzemesi olmasını asla doğru bulmuyorum.” dedi. Aydemir, hayata geçirdikleri birçok sosyal destek ve eğitim projeleriyle çocukların yanında olduklarını vurguladı. “Ücretsiz ders kitapları, ücretsiz öğle yemeği programları, Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları, Gezici Öğretmen ve Mobil Eğitim Destek Programları gibi birçok uygulama ile çocukların her türlü yoksunluğunu gidermeyi hedefledik.” şeklinde konuştu. Aydemir, 2002’de her 1000 bebekten yaklaşık 31’inin 5 yaşına ulaşamazken, günümüzde bu sayının 9’a gerilediğini de ifade etti. Ayrıca, 2002’de 10 çocuktan 5’inin liseye giderken, bu oranın şimdi 10 çocuktan 9’a yükseldiğini kaydetti. Çocukların bilişim teknolojilerini kullanma oranının ise yüzde 91,3’e ulaştığını belirtti.

PROJE OKULLARINDAKİ ATAMALAR ELEŞTİRİLDİ

İYİ Parti’nin grup önerisi üzerine söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okullarına yapılan atamaları eleştirdi. Türkiye’de 2 bin 318 proje okulunun bulunduğunu belirten Türkoğlu, “Bu okulların idarecileri, yandaş sendikanın mensupları.” iddiasında bulundu. DEM Parti’nin önerisi üzerine Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, eğitim emekçilerinin çok sayıda yapısal sorunla mücadele ettiğini öne sürdü. Bu sorunların her birinin eğitim sistemini zayıflattığını savunan Hun, öğretmenleri güçlendirmeden demokratik bir toplumun yapılamayacağını dile getirdi.

GÖREV SÜRELERİ VE GÜNDEM DEĞİŞİKLİĞİ

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, proje okullarındaki öğretmenlerin görev sürelerinin dört yıl olduğunu, bu sürenin dört yıl daha uzatılabildiğini belirtti. Öğretmenlerin durumu hakkında “Yakın zamanda sonuçları ilan edilen ve günümüzde asılsız iddialara konu olan proje okulu atamaları kapsamında dört yıllık çalışma süresini tamamlamış 38 bin 473 öğretmen yer alıyordu. Bu öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80’inin görev yaptığı proje okulunda görev süresi uzatılmış veya başka bir proje okulunda görevlendirilmiştir. Görev süresi uzatılmayan 9 bin 253 öğretmenimizden 2 bin 835’i norm fazlası durumundadır.” şeklinde konuştu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, DEM Parti’nin grup önerisinin oylaması sırasında gerekli sayının bulunamadığı için birleşime ara verildiğini duyurdu. Aradan sonra yapılan yoklamada yeniden yeter sayının sağlanamadığı üzerine, TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın saat 14.00’te toplanmak üzere birleşim kapatıldı.