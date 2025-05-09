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TBMM Yangın Araştırma Komisyonu Süresi Uzatıldı

TBMM KARARIYLA GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangını araştırma komisyonu”nun görev süresini bir ay daha uzatma kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, yangın faciasının tüm yönleriyle incelenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik önlemlerin alınması amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin uzatıldığını duyurdu.

GENEL KURUL’DA ALINDI

Karar, 7 Mayıs’ta yapılan Genel Kurul’un 84’üncü birleşiminde kabul edildi. Bu süreç, yangın olayının ardından gerekli değerlendirmelerin yapılmasını ve sorumluların tespit edilmesini amaçlıyor. Komisyon, yangının nedenleri ve sonuçları üzerinde yoğunlaşarak, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için gerekli adımları atmayı hedefliyor.

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