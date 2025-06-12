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TBMM Yangın Araştırma Komisyonu Toplandı. Sonuç raporu için öneriler alındı. Altınok, yangın denetimlerini vurguladı. Periyodik kontrol yönetmeliği oluşturulmalı. Yangın uzmanlığı için eğitim gerekli. İş güvenliği uzmanları danışmanlık yapıyor

RAPOR ÖNCESİ SON TOPLANTI

TBMM Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangını araştırma komisyonu, rapor öncesinde son kez bir araya geldi. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığındaki komisyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara dair sunumları dinledi. Sunumların ardından komisyon üyeleri görüşlerini paylaştı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Altınok, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e rahmet, ailesine, sevdiklerine ve partililerine başsağlığı diledi.

ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Altınok, 4 aydır devam eden komisyon çalışmalarına ilişkin “Annelerin, babaların, ailelerin yüreklerine ateş düştü. Bütün milletimiz yandı kavruldu” dedi. Yangının, birçok kişinin yeterince bilgi sahibi olmadığı konulardan biri olduğunu belirten Altınok, “Biz 4 aydır bu acıyı bir daha yaşamamak için neler yapılabileceğinin gayretini gösteriyoruz. Komisyonumuzun yapması gereken işleri büyük oranda tamamladığımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı.

DENEYİM VE DENETİM ÖNERİLERİ

Komisyon raporu hakkında görüşlerini paylaşan Altınok, periyodik denetimlerin önemini vurguladı. “Bütün belediyelerin itfaiye ruhsatlarını verip, aynı zamanda geçmişte verilen yerlerin denetimini yapabilmesi mümkün değil. Yapı denetim firmalarının içerisinde itfaiye raporlarını denetleyebilecek bir ekleme yapılabilir” diyen Altınok, 51 vilayetin de tam anlamıyla şehir olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bu bağlamda, il özel idarelerinin olmaması gerektiğine ve belediyelerin tüm şehirden sorumlu olması gerektiğine kanaat getirdiğini ifade etti.

YANGIN KONTROL YÖNETMELİĞİ GELİŞTİRİLMELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan komisyona katılan müfettiş Murat Kandemir, periyodik denetimlerin gerekliliğine dikkat çekti. “İtfaiye raporlarının belli bir süreyle sınırlı olması gerektiği görüşü var. Akredite kuruluşların yardımıyla yangın önlem sisteminin oluşturulması lazım” diyen Kandemir, aynı zamanda yangın uzmanlarının eğitim tebliğlerinin hazırlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca yangın uzmanlarının takip edebileceği bir yazılımın gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ROLÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Levent Sözen, komisyon toplantılarında gerekli incelemelerin yapıldığını ve itfaiye teşkilatlarından gelen belgelerin tarandığını belirtti. Bu sistemin aslında bir denetim mekanizması olarak kurgulanmadığını ifade eden Sözen, “İş güvenliği uzmanları ve hekimleri danışman statüsünde çalışıyor. Kamuoyunda bu durumun yanlış anlaşıldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıların ardından komisyon üyelerinin görüş ve önerileri paylaşıldı. Ayrıca, komisyonun hazırlayacağı raporun sonbaharda TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

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