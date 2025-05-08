TBMM, Yangın Araştırma Süresini Uzattı

TBMM YANGIN ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile “Kartalkaya’da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu”nun süresi bir ay önemle uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, Kartalkaya mevkiindeki bir otelde çıkan yangın olayının tüm boyutlarıyla incelenmesini sağlamak amacıyla alındı. Komisyon, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarını belirlemeyi ve benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemleri ortaya koymayı hedefliyor.

GENEL KURUL’DA KARAR ALINDI

Bu önemli karar, 7 Mayıs tarihli TBMM Genel Kurulu’nun 84’üncü birleşiminde verildi. Yangın faciasıyla ilgili olarak yapılan komisyon çalışmaları, olayın aydınlatılması ve gelecekte yaşanabilecek benzer durumların engellenmesi için kritik bir öneme sahip. Komisyonun uzatılan görevi, yangının etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyacak.