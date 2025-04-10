TBMM Yangın Komisyonu, İstanbul’u İnceliyor

TBMM KARTALAKAYA OTEL YANGININI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Meclis’te çalışmalarını sürdürüyor. Son toplantıda İstanbul’un yangın riski detaylı şekilde ele alındı. İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler Dr. Ali Derdar Gültek ve Dr. Uğur Emre Temelli, milletvekillerine megakentteki yangın riski hakkında önemli bilgileri aktardı.

DOĞAL AFETLERİN TETİKLEYİCİ ETKİLERİ

Dr. Gültek, doğal afetlerin birbirini tetikleyebileceğini vurguladı ve İstanbul’da beklenen 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremin, 500 doğalgaz servis kutusunda eş zamanlı yangın başlatma riski taşıdığını belirtti. 1999 yılından bu yana bu alanda çeşitli hazırlık ve yatırımlar yapıldığını ifade eden Gültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Birçok söndürme ve algılama sisteminin kurulumdan sonra yalnızca kaderine terk edildiğine dikkat çeken Gültek, “Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi ‘Bizde böyle sistem mi vardı?’ diye tepkiler veriyordu.” şeklinde konuştu.

TARİHİ YAPILARDAKİ RİSKLER

Tarihi Yarımada’daki ahşap yapı stokunun büyük bir yangın riski oluşturduğunu aktaran Gültek, olası bir deprem sonrası çıkabilecek yangınlar için Boğaziçi Üniversitesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile geliştirdiği bir hasar tespit simülasyonunun mevcut olduğunu belirtti. Gültek, olası bir depremin ardından çıkacak yangınların ülke ekonomisine ağır zararlar verebileceğine değinerek, yaklaşık 10 yıl önce 60 büyük fabrikada yaptıkları incelemelerde basit bir yangın duvarının bile bulunmadığını söyleyebileceğini ekledi. İnceledikleri fabrikaların yüzde 70’inde algılama sistemlerinin çalışmadığını, aydınlatma sistemlerinin neredeyse tamamının arızalı olduğunu ifade etti.

TARİHİ YAPILARDA YANGIN MÜDAHALESİ

Dr. Uğur Temelli, tarihi yapılarda yangın çıkması durumunda müdahalenin ve korumanın son derece zorlaştığını belirtti. “Bu yapıların kullanım amacı çeşitlendi. Konut, okul ve müze gibi kullanım hâllerinin her birinde yangın yükü ve riski arttı.” şeklinde sözlerine devam eden Temelli, İstanbul’daki tarihi mekanlarda yaşanan yangınları hatırlatarak, “Buralarda yangın geri dönüştürülebilir bir risk değil. Özel önem gerektiren bir süreç.” ifadesini kullandı. Ayrıca, ulusal yangın veri sisteminin kurulmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “Yangın yönetmeliği geliştirilmeli, işyeri ve konutlar birbirinden ayrılmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı kurulmalı.” şeklinde görüş bildirdi.