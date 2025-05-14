TBMM Yangın Komisyonu Vali Aydın’ı Dinledi

TBMM KOMİSYONU BOLU VALİSİNİ DİNLEDİ

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’ı dinleyerek önemli bilgiler aldı. Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Vali Aydın, Grand Kartal Otel’in 1971’den 2025’e kadar olan ruhsat ve belge süreçlerini açıkladı. Şirketin, otelin doğu kısmındaki kafe-restoran açılması için Aralık 2024’te Bolu Belediyesi’ne başvuru yaptığını, yapılan incelemede 8 ana eksikliğin tespit edildiğini ifade eden Vali Aydın, 24 Aralık’ta şirketin talebini geri çekerek, sadece 70 metrekarelik bir alanda talepte bulunduğunu belirtti.

BELEDİYE’DEN ALINAN BELGELER

Söz konusu alanla ilgili olarak Bolu Belediyesi’nden alınan İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu ile 13 Ocak’ta İl Özel İdaresi’ne İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuru yapıldığını aktaran Aydın, yapılan incelemeler sonucu ruhsatın düzenlenmediğini dile getirdi. Vali Aydın, Bolu Belediyesi’nin komisyondaki sunumda gösterdiği fotoğrafta yanan otele ait olmadığını, bunun Kartal 2 Otel’e ait olduğunu bildirdi.

DUYGULU TELEFON GÖRÜŞMESİ

Yangın sırasında iki çocuğunu kaybeden Duygu Can’ın yaşadığı bir durumu hatırlatan milletvekilleri, Aydın’ın “Komisyon’da biri yanıma yaklaştı, ‘Vali Bey üzülüyor burada ağlama’ dedi” şeklindeki sözler üzerine Vali Aydın, Can’ı hemen telefonla aradığını belirtti. Aydın, “Ben sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramıyorum. Benim de iki evladım var. Acınızı paylaşıyorum, yasınızı paylaşıyorum.” dediğini ifade etti.

KAMYON TARTIŞMASI

Olay yerinde görülen ve üzerinde “kızarmış piliç” görüntüleri olan kamyon hakkında bilgi veren Aydın, talep eden kişinin Belediye Afet İşleri Müdürü olduğunu öğrendiğini söyledi. Aydın, “Bence adam görevini yaptı. Çünkü morg kapasiteleri belliydi. Bizim destek çalışma arkadaşlarımızdan biri olarak o firma arandı. O alan sadece kimlik tespiti için kullanıldı.” şeklinde konuştu.

YANGINLA MÜDAHALE SÜRECİ

Yangın ihbarının saat 03.27’de 112 Acil’e ulaştığını belirten Aydın, “04.10’da ambulans bölgeye, 04.21’de itfaiye, 04.28’de AFAD geliyor. Ben de saat 04.35-40 sularında bölgeye intikal ettim.” dedi. Yangın sırasında yangın söndürme helikopteri talep ettiklerini ancak pilotların çatıdan yüksek miktarda su bırakılmasının yapıyı çökertme tehlikesi yaratabileceği ile ilgili uyarıları sonucu bu isteğin geri çekildiğini anlattı.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ VE DENETİMLER GEREKİYOR

Denetim usul ve esaslarının güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, mevcut yönetmeliklerin periyodik denetim ile ilgili hüküm içermediğini, bu konuda bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, 2007 tarihli Yangından Korunmasına İlişkin Yönetmelikte itfaiye raporlarının geçerlilik süreleri ile denetim süresi ile ilgili düzenlemelerin önemine dikkat çekti. Yangın güvenliği yönünden akredite edilmiş firmaların sistem için faydalı olabileceğini de dile getirdi.