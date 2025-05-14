TBMM Yangın Komisyonu Vefat Sayılarını Tartıştı

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANTISI

Kartalkaya’daki otel yangınını incelemek için oluşturulan Meclis araştırma komisyonunda, vefat eden yurttaş sayısının açıklanma zamanına dair tartışmalar gündeme geldi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, vefat sayılarının AK Parti kongresinin sona ermesinin ardından duyurulduğunu hatırlattı. Bu duruma tepki gösteren Komisyon Başkanı Selami Altınok, “İnsanların acısı üzerine siyaset yapmayın. Başkanım, diye mensubu olduğum değerlere de hakaret edilmesine nasıl razı olabilirim? Bizim arkadaşlarımızın sesinin çıkmamasını da anlamıyorum” dedi.

VALİ AYDIN’IN SUNUMU VE TARTIŞMALAR

Başkan Altınok’un tepkisi sonrasında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, “Ben o sürece yakınen şahit oldum. Bunu ifade etmezsem başta reisin vebalini üstüme almış olurum. Orada kimin öldüğü, ulaşılamadığı biliniyor ama adli süreçlerin açıklanmasının belli bir prosedürü olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı. “Bolu Kartalkaya Mevkinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılması” amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyonun on beşinci toplantısında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının sebebi ve yangına müdahale süreçleri hakkında sunum yaptı. Vali Aydın, oteller bölgesi ile Bolu merkezine olan uzaklık hakkında bilgi verdi.

VALİ YARDIMCISI VE ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ

Bolu Valisi Aydın’a Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak eşlik etti. Vali Aydın, Kartal I, Kartal II ve Grand Kartal otellerinin 1971 yılından günümüze ruhsat ve mevzuata uygunluk süreçlerini komisyona aktardı. Komisyon üyeleri İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Vali Aydın’ın “Vefat listeleri benim elimdeydi” ifadeleri üzerine, listedeki bilgilerin kendisine ne zaman ulaştığını ve bilgilerin Duygu Can’a verilmeden önce saat kaç olduğunu sordu. Vali Aydın, vefat sayılarının sürekli güncellendiğini belirtti ve Komisyon Başkanı Altınok, bu durumu destekler nitelikte konuştu.

ALTINOK’UN TEPKİSİ VE KÖKSAL’IN DESTEĞİ

İYİ Parti Milletvekili Uz’un, yangının olduğu gün AK Parti’nin kongresinin gerçekleştirildiğini hatırlatması üzerine Başkan Altınok, “Böyle bir şey insanlık boyutuyla da düşünülecek bir şey değil. İnsan olmanın onuru gereği böyle bir şeye ihtimal vermem. Bu algıyı yaratmaya kalkanlar da insanlıktan nasibini almamıştır” dedi. Köksal ise, “Burada ifade etmezsem başta reisin vebalini üstüme almış olurum” diyerek Altınok’a destek verdi. Aranın ardından Vali Aydın yangına müdahale süreçleri hakkında daha fazla bilgi sundu.