Tbmm Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yapay zeka konusundaki durumunu değerlendirdi

YAPAY ZEKAYA HAZIRLIK SEVİYESİ

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yapay zeka konusundaki durumunu değerlendirerek, “Dünya genelinde yapay zekaya hazırlık seviyeleri ile ilgili çalışmalar, birtakım istatistikler var. Türkiye bazı çalışmalarda 30’uncu, bazı çalışmalarında ise 50’nci sıralarda bulunuyor. Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye ilk 20’ye girecek duruma gelecek. Biz bu teknolojiyi ıskalamış değiliz.” ifadelerini kullandı.

ULUSAL YAPAY ZEKA ZİRVESİ

Dönmez, TBMM çatısı altında düzenlenen ‘Veriden Karara’ başlıklı Ulusal Yapay Zeka Zirvesi ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Zirvenin 5 panelden oluşacağını belirten Dönmez, ilk panelde “Yapay zeka ve siyaset” konusunun ele alınacağını ifade etti. Siyaset kurumunun yapay zekaya bakış açısını dinleyeceklerini belirten Dönmez, sonrasında yapay zekanın hayatımıza olan etkilerini ve gelecekteki senaryoları konuşacaklarını açıkladı. Ayrıca, üçüncü panelin “Yapay zeka, hukuki çerçeve ve etik düzenlemeler” üzerine, dördüncü panelin ise “Yapay zekanın iş gücü piyasasındaki etkileri ve sektörel uygulamalar” üzerine olacağını dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN YETKİNLİKLERİ VE HIZLANMAK

Dönmez, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki konumuna dair verdiği bilgilerde, dünya genelinde yapay zeka teknolojisi ile yeni tanışıldığını belirtti. “Dünya genelinde yapay zekaya hazırlık seviyeleri ile ilgili çalışmalar, birtakım istatistikler var. Türkiye bazı çalışmalarda 30’uncu, bazı çalışmalarında ise 50’nci sıralarda bulunuyor. Ama bizim gördüğümüz, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye ilk 20’ye girecek duruma gelecek.” diyerek, bu alanda birçok akademisyen ve şirketin olduğunu vurguladı. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında iyi bir koordinasyon sağlandığında, yapay zeka alanında rekabette öne geçebileceğini ifade etti.

SİYASETİ ETKİLEYEN YENİ TEKNOLOJİ

Dönmez, yapay zeka teknolojisinin siyaset üzerindeki etkilerine de değinerek, “Bu yeni teknolojiyi kullanmaya başlayan birçok siyasetçi arkadaşımız var. Her şeyden önce zamandan tasarruf ediliyor. Eğer bu teknolojiyi güvenilir veri ve bilgilere dayalı olarak kullanabilirsek, bu teknoloji siyasetçinin de işini kolaylaştıracak demektir.” dedi. Ancak, bu teknolojinin insanın yerini almaması gerektiğine de dikkat çekti. Dönmez, komisyonun yapay zeka ile ilgili risk ve tehditleri belirleyeceğini ve hazırlayacakları raporda hukuki alt yapıyla ilgili önerilerin yer alabileceğini belirtti.