Tbmm Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez Ziyaret Etti

YAPAY ZEKALI TEŞHİS SİSTEMİNE YENİ DESTEK

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette hastanede düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Başhekim Dt. Kadir Gördeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından ağız ve diş sağlığı alanında geliştirilen yapay zeka destekli radyolojik teşhis ve tanı sisteminin hastalarda kullanılmasına yönelik yürütülen projeler hakkında Dönmez’e bilgi verdi. Ayrıca, Başhekim Yardımcısı Dt. Aslı Akın Canko, hastanedeki çalışmalara dair kapsamlı bir sunum yaptı.

İLK VERİLER TATMİNKAR

Dönmez, yapay zeka ile yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı konuşmada, sistemin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen elde edilen ilk verilerin tatminkar olduğunu dile getirdi. Eskişehir’de bu çalışmanın ilk kez uygulanmasının önemine vurgu yapan Dönmez, “Eskişehir hep ilklerin şehri olmuştur. Devrim otomobili, lokomotif ve lityum tesisleri gibi birçok ilk burada gerçekleşti. Şimdi de diş hekimlerine yardımcı olmak için geliştirilen yapay zeka destekli teknolojiyi burada görmüş olduk.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL VERİLERİN ÖNEMİ

Dönmez, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak sağlıkta yapay zeka konusunu TBMM’de görüştüklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı tarafından üç yıl önce açıklanan ‘Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nde yer alan 5 tematik konudan birinin sağlık olduğunu hatırlatan Dönmez, sağlık verilerinin dijital ortamlara uzun zamandır aktarıldığını ifade etti. “Dünyada tüm verilerin dijitalleştiği ve e-Devlet üzerinden erişilebilen bir sistem olduğuna dair pek bir örnek görmüyorum. Bu, bizim güçlü yanımız.” diyen Dönmez, bu verilerin yeni teknolojilere aktarılması gerektiğini vurguladı.

BÜYÜK VERİLERİN İŞLEVİ

Dönmez, son bir yılda yapay zeka sistemine 418 bin veri girişi yapılmış olmasının önemli olduğunu ifade etti. “Bu kadar verinin bir yıl içinde girilmesi dünyada zor bir durum. Yapay zeka sistemlerinin temel amacı güvenilir veri. 3-5 veri ile başarı sağlamak mümkün değil. 418 bin veride yüzde 98 oranında başarı elde edilmiş olması son derece önemli.” şeklinde konuştu. Sistemin oturdukça başarı oranının artacağını belirten Dönmez, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin pilot uygulama hastanesi olarak belirlendiğini, sağlık bakanlığının bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştıracağını söyledi. Ayrıca, sistemin hastaların tedavi sürecini hızlandıracağına ve hata payını en aza indireceğine değindi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de katıldı.