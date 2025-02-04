TBMM, Yapay Zeka İçin Ofisi Dinledi

TOPLANTI ORGANİZASYONU VE KATILIMCILAR

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerini dinlemek amacıyla AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında bir araya geldi. Bu toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan, Yapay Zeka Birim Yöneticisi Ramazan Terzi, Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı Furkan Civelek, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şeyma Özcan ve Hukuk Müşaviri Uzmanı İlayda Süer katıldı.

YAPAY ZEKANIN KÜRESEL ETKİSİ

Komisyon Başkanı Fatih Dönmez, toplantıyı açtıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan sunumunu gerçekleştirdi. Tancan, 2018 yılından bu yana yapay zeka, e-Devlet, siber güvenlik ve kamunun dijital dönüşümü konularında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. “Yapay zeka ile ekonomiden güvenliğe, hayatın her alanına nüfuz eden ve dönüştüren bir teknolojik dinamikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz” diyen Tancan, olukça önemli bir noktaya vurgu yaptı.

Tancan, ülkelerin bu alandaki rekabetinin arttığını belirterek, “Yapay zeka teknolojilerine hakimiyet artık küresel güç çekişmesinin ana fay hatlarından biri konumunda. Yapay zekanın elektrik, nükleer ve uzay teknolojisi gibi, internet devrimi gibi büyük bir etki yaratacağı yaygın bir şekilde kabul görüyor. Bu potansiyelin farkında olan ülkeler hem bu teknolojiyi doğru anlamaya hem de uygun politika ve stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Bu devrime ayak uydurabilmek için 60’tan fazla ülke yapay zeka stratejisi hazırladı. Bu dönüşümü ıskalayan ülkeleri ise zorlu bir gelecek bekliyor. Türkiye, bu konuda erken aksiyon alan ülkelerden biri durumundadır” dedi.