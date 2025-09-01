TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez

TBMM YAPAY ZEKÂ ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI FATİH DÖNMEZ’İN ZİYARETİ

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyaret, Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda gerçekleşti. Dönmez, eğitim, sağlık, büro hizmetleri ve yerel yönetimler gibi çeşitli alanlarda kamu çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

KAMU ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİNE DİKKAT!

Kamu çalışanlarının beklentilerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Dönmez, “Sendikalarımızın temsil ettiği kitlenin taleplerini doğrudan muhataplarından dinlemek bizim için son derece kıymetli. Bugün burada dile getirilen her konuyu not aldık. Hem TBMM’de hem de ilgili bakanlıklar nezdinde çözüm için gayret göstereceğiz. İstişare ortak aklı ortaya çıkarır, ortak akıl da bereketi artırır. Biz de bu anlayışla sendikalarımızın görüşlerini dinliyor, çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN YÖNETİCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Memur-Sen yöneticileri ise kamu çalışanlarının hak ve taleplerinin daha iyi şartlarda karşılanabilmesi amacıyla bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek Dönmez’e teşekkür etti.