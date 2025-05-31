TBMM Yapay Zeka Komisyonu Toplantısı Yapıldı

TBMM YAPAY ZEKÂ ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI FATİH DÖNMEZ’İN AÇIKLAMALARI

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonu üyeleriyle buluştu. Program, şehirdeki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği federasyonun binasında yapıldı. Dönmez, federasyonun şehirde ve ülke genelinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirtti. Dönmez, dönemin her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. “Anadolu coğrafyasında belki onlarca, yüzlerce medeniyet gelip geçti. Zaman zaman birbirimizle mücadele ettik. Sonunda hep huzur, barış, dostluk galip geldi. Dışarıdan bir tehdit alındığında, düşman bu coğrafyaya saldırdığında da aramızdaki kırgınlıkları unutarak hep beraber aynı cephede mücadele ettik. Bunun canlı örneklerini en iyi de bu coğrafyada yaşayanlar bilir” diye konuştu.

ESKİŞEHİR’İN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Dönmez, Eskişehir’in farklı coğrafya, kültür ve inançtan insanları barındırdığını belirtti. “Sadece Anadolu’dan değil Anadolu dışından da gelen birçok insanımıza ev sahipliği yapmış. Balkanlar’dan, Kırım’dan, Kafkas’tan gelen birçok insanımız bu coğrafyada kardeşhane bir şekilde bir arada yaşayabiliyor. Bunda da herhalde bu toprakların, havanın, suyun ve iklimin büyük katkısı olsa gerek ama ondan da önemlisi farklı coğrafyalardan buraya gelip beraber iş tutma, aynı hedeflere yürüme arzusu ve ülküsü her şeyin ötesindedir. Aynı duyguyu bugün yavrularımıza, gençlerimize de aşılamak zorundayız” dedi.

DEVLET YATIRIMLARI VE EŞİT GELİŞİM HÜKÜMETİNİN CİDDİ ÇABASI

Hükümetlerinin son 25 yıldır ayrım yapmaksızın her yere eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma hizmet ve yatırım götürerek bölgeler arası gelişmişlik farklılığını asgari düzeye indirdiklerini vurgulayan Dönmez, “İş imkanları açısından hala şunu kabul edelim ki tabii bazı farklılıklar olmakla birlikte, öyle ümit ediyorum ki yatırımcımız da iş insanımız da ‘Terörsüz Türkiye’, barış ve huzur ortamında büyük bir istekle gidip yine Anadolu’da, Ağrı’da, Van’da, Diyarbakır’da ve Erzurum’da yatırım yapabilecek” ifadelerini kullandı.

KUZEY ÇEVRE YOLU PROJESİ VE GELECEK İHTİYAÇLARI

Dönmez, Eskişehir’e kazandırılması planlanan Kuzey Çevre Yolu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamaları hatırlattı. “Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 59 kilometrelik bir güzergahtan bahsetti. Bunun teknik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, çalışmalar tamamladıktan sonra da yatırım programına alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na teklif edeceğini belirtti. Bu konuyu görüşeceği, bunun bir ihtiyaç olduğuna inandığını ve elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.” diyen Dönmez, ayrıca konunun daha önce Cumhurbaşkanı’na da iletildiğini hatırlattı. Yatırım programına alınmasının ardından hangi yöntemle gerçekleştirileceğinin belirleneceğini sözlerine ekledi.

TARIM VE İŞ DÜNYASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Dönmez, tarım, iş dünyası ve Eskişehir’e dair çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Programın sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.