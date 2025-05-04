TBMM’ye 4. Yargı Reformu sunulacak

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketi ile, silahla ateş edenlere ve trafik magandalarına verilen cezalar artırılıyor. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, bu belgeyi hazırlamak için çalışmalara başladı. Tamamlanan çalışmaların ardından TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifiyle, toplumsal huzurun sağlanması ve suçla etkin mücadele edilmesi adına Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) önemli değişiklikler yapılacak.

YARALAMA SUÇLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Teklif kapsamında TCK’nin 86. maddesindeki “kasten yaralama” suçunun alt ve üst sınırları yükseltilecek. Basit kasten yaralama suçunun 4 ay olan alt sınırı 6 aya, 1 yıl olan üst sınırı 1,5 yıla çıkarılacak. Taksirle yaralama suçundaki ceza sınırları da düzenlemeye tabi tutulacak. Bu çerçevede, 3 ay olan alt sınır 4 aya, 1 yıl olan üst sınır ise 2 yıla yükseltilecek. Böylece taksirle yaralama suçunu işleyenlere 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TRAFFİK MAGANDALARIYLA MÜCADELE

Trafik magandaları ve trafikteki saldırgan fiillerle mücadele amacını taşıyan düzenlemeler de gündemde. TCK’nin 223. maddesi “Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” şeklinde yeniden belirleniyor. Bu madde kapsamında, hukuka aykırı şekilde kara ulaşım aracının hareketini engelleyen veya durduran kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hava ulaşım aracını etkileyen eylemlere yönelik cezalar da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olacak.

SİLAHLA ATEŞ EDENLERE AĞIR CEZALAR

Meskun mahalde silahla ateş edenler için de cezalar artırılıyor. TCK’nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı ya da malvarlığı açısından tehlikeli olacak şekilde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla yükseltiliyor. Kamuoyunda “kurusıkı” olarak adlandırılan silahlarla ateş edenler de bu suçun kapsamına alınıyor. Düğün, nişan gibi etkinliklerde silahla ateş edilmesi durumunda, verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

KİRALIK ARAÇLARA YENİ DÜZENLEMELER

Kiralık araçlarla ilgili de önemli değişiklikler yapılacak. TCK’nin 155. maddesinde “güveni kötüye kullanma” suçunun motorlu taşıtları kapsamına alarak nitelikli hale getirilecek. Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçuna da yeni düzenlemeler getirilecek. Bu durumda olanlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.