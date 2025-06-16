TBMM’ye Barış İçin Komisyon Gerekiyor

KALICI BARIŞ İÇİN TBMM’NİN ROLÜ

Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, kalıcı barışın sağlanmasında TBMM’nin önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Meselelerin çözümü için bir komisyon kurulması gerektiğini ifade ederken, “Halkın yararına olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan bu torba yasaları Meclis’ten geçirerek trene el sallamaktan öteye geçemiyoruz. Oysa yapmamız gereken bu konuda adım atmaktır” dedi. Temelli, barış için atılacak adımların Türkiye’deki durumu iyileştirmekle kalmayıp, uluslararası gündemi de değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Temelli, Türkiye’de toplumsal barışın sağlanmasının önemine dikkat çekerek, “Kürt meselesi demokratik bir çözüme kavuşturulursa, kalıcı bir barış inşa edilebilir. Bu durum, başta Filistin halkı olmak üzere, bölgedeki tüm halkların kurtuluşu için de bir fırsat sunuyor” şeklinde açıklamada bulundu. Türk dış politikasının geçmişte yanlış uygulamalara ısrar ettiğini belirten Temelli, bu durumun ciddi riskler yarattığını ve barış ile demokratik bir Türkiye arayışının gerekli olduğunu ifade etti.

Kalıcı barış için Meclis’in harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Temelli, “Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Bu konuda inisiyatif alacağını’ söyledi; bekliyoruz, bir an önce harekete geçmeli. Bugün parlamentodaki partilerin neredeyse tamamı komisyon çalışmalarını olumlu bulmaktadır” sözlerini aktardı. Olası bir komisyonun, ortaya çıkacak çözümlerle halkın yararına olacağını ve barış sürecini hızlandıracağını vurguladı.

Basın toplantısının sonunda, Temelli İmralı Adası ziyaretlerinin daha geniş katılımlı olması gerektiğini dile getirerek, “Ziyaret trafiğini belirleyen tabii ki iktidardır. Kendilerinden ricamız, artık geçmişin kısıtlamalarını kaldırmaları, ziyaretlerin etkin ve olabildiğince geniş kapsamlı olarak hayata geçirmeleridir” dedi. Temelli, ayrıca Kurban Bayramı öncesinde Meclis’ten geçen 10’uncu Yargı Paketi’nin kapsayıcı olmadığını ve tatil öncesi yeni bir yargı paketi gerektiğini belirtti.