TBMM’ye Özgür Özel Üzerine 4 Fezleke

DOKUNULMAZLIKLAR HAKKINDA FEZLEKE SUNUMU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 11 fezleke, TBMM Başkanlığı’na iletildi. Sunulan fezlekelerden 4’ü Özgür Özel’e, 2’si Cemal Enginyurt’a ve 2’si de Ahmet Şık’a ilişkin.

DOSYALAR KAYNAK KOMİSYONDA

TBMM Başkanlığı, gönderilen dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a yönlendirdi. CHP Grubu, Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkındaki fezlekeleri talep etti. Hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı’na sunulan 6 milletvekili arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban yer alıyor.