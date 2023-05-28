TBMM yemin için YSK’nın kararını bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapılan itirazlar nedeniyle yemin için Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını bekliyor.

4 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanması itirazlar nedeniyle önümüzdeki haftaya kaldı.

Bazı illerle ilgili ‘Olağanüstü itiraz süreci’ henüz tamamlanmadı. Isparta’da İyi Parti seçimlerin iptal edilmesini istedi. Bu ilde 200’den fazla ölü ve kısıtlı seçmen adına oy kullanıldığı iddia edildi. Isparta’da bu nedenle bazı oyların yeniden sayılacağı belirtiliyor. Olağanüstü itiraz yolları kullanılan diğer bazı seçim çevrelerindeki sonuçlara ilişkin başvuru süreçleri henüz tamamlanmadığı için YSK, milletvekili seçimleri kesin sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayabilecek. YSK, kaynakları kesin sonuçların en erken 30 veya 31 Mayıs’ta açıklanabileceğini belirtirken, bu durumda TBMM Genel Kurulu’nun da bu takvime göre 2 Haziran veya 3 Haziran’da toplanması gerekiyor..