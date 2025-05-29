(TBMM) – Yeni Ceza Düzenlemeleri Sunuldu

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ YENİ DÜZENLEMELER SUNULDU

Yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu teklif, 9 ayrı kanunda değişiklik öngören, toplam 30 maddeden oluşuyor. Yapılan düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı suçu tanım ve cezalarına artış getirmeyi amaçlıyor. Özellikle “suça teşebbüs”, “kasten yaralama”, “tehdit”, “genel güvenliği tehlikeye sokma” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarına verilecek cezaların artırılması öngörülüyor. TBMM Başkanlığına sunulan düzenlemeler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

KASTEN YARALAMA CEZALARI ARTACAK

Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesindeki kasten yaralama cezasının alt sınırı, 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Eğer yaralanma basit tıbbi müdahale gerektirecek şekilde hafifse, 4 aydan 1 yıla kadar olan ceza miktarı “altı aydan bir yıl altı aya” çıkarılıyor. Ayrıca, TCK’nın 87. maddesine göre, ağırlaştırılmış yaralama suçları için verilecek cezaların alt sınırlarında da birer yıl artırma yapılması öneriliyor. Ağır yaralama durumlarında, yaralanmanın sonuçlarına göre ödenecek ceza miktarları da artırılacak. Bu kapsamda, duyularından veya organlarıyla kalıcı zarar gören kişiler için alt sınırın 3 yıl yerine 4 yıl olması planlanıyor.

TEHDİT VE GENEL GÜVENLİK CEZALARI YÜKSELİYOR

Teklif, TCK’nın “tehdit” suçunu düzenleyen 106. maddesinde yapılacak değişiklikle, tehdit suçunun nitelikli hallerinde verilecek cezanın üst sınırının 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngörüyor. Genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarıyla ilgili 170. maddede de önemli değişiklikler yapılıyor. Yangın çıkaran, bina çökmesine neden olan veya silahla ateş eden kişiler için altı aydan üç yıla kadar olan hapis cezası, bir yıldan beş yıla kadar hapisle değiştiriliyor. Ek olarak, bu suçların toplu bulunan yerlerde işlenmesi durumunda verilecek cezanın artırılması da öneriliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK SUÇU

Kanun teklifi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna ilişkin düzenlemeleri de içeriyor. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan kişilere verilecek cezanın alt sınırı, 3 aydan 6 aya çıkarılıyor. Ayrıca, trafikte yol kesme suçu için de cezaların artırılması planlanıyor. Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasıyla ilgili maddede de, “cebir veya tehdit kullanarak” ifadesinin çıkarılmasıyla cezaların belirlenmesinde yeni bir yaklaşım benimseniyor. Bu öneriler, toplumsal güvenliği sağlamak ve suç oranlarını azaltmak amacı taşıyor.