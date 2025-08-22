TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin’de yaşanan olaylara ilişkin “Filistin’de yaşananları, Gazze’de yaşananları, Gazze’de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” diye belirtti. Yurt gezileri çerçevesinde Sivas’a gelen Özel, şehirde geçirdiği bir gecenin ardından Divriği ilçesine geçti. İlk olarak CHP Divriği İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Özel, burada partililere hitap etti.

DİVRİĞİ ZİYARETİ VE CUMA NAMAZI

Divriği Belediyesi’ni de ziyaret eden Özgür Özel, Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile görüştü. Ardından, Tarihi Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nı ziyaret ederek eser hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ulu Cami’de cemaatle birlikte cuma namazı kılan Özel, namaz çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Ulu Cami’nin restorasyonunun tamamlandığını duyurmak için buradayız. Bu cami, Divriği ekonomisi açısından son derece önemli” dedi.

GAZZE’DE YAŞANAN ZULME DİKKAT ÇEKTİ

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Özel, “Birleşmiş Milletler, kıtlık ilan etti. Filistin’de çocuklar açlıktan ölüyor. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti olarak seyirci kalmak doğru değil” dedi. Filistin’deki durumu eleştiren Özel, “Filistinliler tezgah altına süpürülüyor. Bunun karşısında durmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu meseleleri konuşmak üzere olağanüstü toplantıya çağrılmalıdır” şeklinde konuştu.

İTİRAFÇILIK VE İDDİANAME MESELESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalara değinen Özel, “Bazı kişilerin ev hapsinin kaldırılması ile ilgili sorulara yanıt vererek, ikili hukuk uygulandığını ve büyük haksızlıklar yapıldığını belirtti. İtirafçılık meselesinin gün geçtikçe iftiracılığa dönüştüğünü söyledi. Kirli rüşvet ve tehditle yürütülen yaklaşımlar olduğunu ifade eden Özel, “Adil bir yargılama aşamasına geçilmesi lazım, ancak bu savcıların bu iddianameyi yazmaya takatleri kalmamıştır” diye ekledi.