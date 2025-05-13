TBMM YZ Komisyonu, Rapor Hazırlıyor

YAPAY ZEKÂ KOMİSYONU TOPLANTISINDA GÖRÜŞLER PAYLAŞILDI

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, 4 aylık çalışma süresinin ardından rapor hazırlığı için AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Dönmez, toplantının açılışında “Komisyon toplantılarında yalnızca teknik meseleler değil, aynı zamanda yapay zekanın toplumsal, hukuki ve etik boyutları da kapsamlı bir şekilde ele alındı. Tarım, hukuk, eğitim, sağlık, ekonomi, iletişim, sanat, istihdam ve daha birçok alanda yapay zekanın etkileri değerlendirildi.” dedi. Ayrıca, “Raporumuz, ‘Yapay zeka teknolojilerinin genel görünümü’, ‘Yapay zekanın kazanımları’, ‘Yapay zekanın riskleri’, ‘Yapay zekanın hukuki çerçevesi ve mevzuat’ konularının yanı sıra, geleceğe yönelik vizyonu da ele almak arzusundadır” ifadesini kullandı.

KİŞİSEL VERİ HAKLARININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI GEREKİYOR

Dönmez’in açıklamaları sonrası, milletvekilleri raporla ilgili görüşlerini aktardı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Algoritimik şeffaflık çok önemli, bu yasal zorunluluk haline gelmeli. Yapay zekaya dayalı karar alma süreçlerinde insani denetimin öncelikli olarak yer alması gerekiyor. Tüm yurttaşların kişisel veri hakkının anayasal güvence altına alınması gerekmektedir.” dedi. Çelenk, yapay zeka okuryazarlığı eğitiminin de okul eğitimine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

ÜST KURULUN VARLIĞI ZORUNLU

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Üs, yapay zeka ile ilgili bir üst kurul eksiliği bulunduğunu vurgulayarak, “Çeşitli kurumlar bağımsız çalışmalara devam etmekte, bu kaynak israfına neden oluyor. Bizim önerimiz, bunu bir bakanlığa evriltilmesi. Böyle bir üst kurulun belirlenmesi, üniversitelerin, kamu ve özel sektör çalışmalarının koordineli ilerlemesine yardımcı olacaktır.” diye konuştu.

FONLAMAYA VE KAYNAKLARA DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMELİ

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yapay zeka alanında daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirterek, “Bu teknolojiyi geliştirmek için bir altyapı oluşturulması, özel sektörün bu alana ilgi duymasını artıracak ve böylece Türkiye’nin dijital dönüşüm ve yapay zeka çözümleri ile güçlü bir konumda olmasını sağlayacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

MECLİS’TE KALICI BİR KOMİSYONA İHTİYAÇ VAR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis’in bir önceki Yapay Zeka Komisyonuna benzer bir yapıya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Çakırözer, “Dijital Mecralar Komisyonu bu ihtiyacı tam olarak karşılamıyor. Yapay zekayı öne alan bilimsel bir komisyon oluşturulması gerektiği düşüncesindeyim.” ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKANIN HATALARINA KARŞI ÖNLEMLER ALINMALI

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yapay zeka ile ilgili raporda gerekli tedbirlerin detaylı bir biçimde yer alması gerektiğini vurguladı. “Yapay zekanın önyargılı olabileceğine dair pek çok örnek var. Bu durum, eşitsizlik ve şiddeti destekleyen konuların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu çerçevede, yapay zeka ile ilgili yeni suç kategorilerinin tanımlanmasına ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapılarak çalışmalara ihtiyaç var.” şeklinde konuştu. Böhürler, yapay zeka hatalarına karşı koruyucu önlemler alınması gerektiğini de dile getirdi.