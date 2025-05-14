TBMM Zirai Don Komisyonu Başkanı Korkmaz.

TBMM’DE ZİRAİ DON OLAYINI ARAŞTIRMAYA YÖNELİK KOMİSYON KURULDU

TBMM içinde kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’na başkan olarak AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz seçildi. Geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen zirai don olayı ile ilgili sonuçların incelenmesi, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin maruz kaldığı zararların tespit edilmesi ve gelecekte benzer olayların etkisinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Komisyon, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

KOMİSYONUN YAPISI BELİRLENDİ

Komisyonun geçici başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer üstlendi. Toplantıda komisyon başkanlığı ve divan üyeleri için oy kullanıldı. Sonuç olarak, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Başkan olarak görev alırken, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Başkanvekili, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök Komisyon Sözcüsü olarak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Katip Üye olarak seçildi.

KORKMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Komisyon Başkanlığına getirilen Korkmaz, Meclis’in zirai don olayında hızlı bir reaksiyon gösterdiğini ifade etti. Bu seneki zirai don olayının geçmişle karşılaştırılamayacak kadar etkili olduğunu vurgulayan Korkmaz; “Sadece zirai donla ilgili değil dolu, rüzgar ve bazen yağmur gibi tüm etkenleri ele alacağız. Öncelikle hızlı bir saha çalışması yapacak, ardından da bir rapor hazırlayarak çalışmamızı tamamlayacağız.” diye belirtti.