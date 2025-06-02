TBMM Zirai Don Komisyonu İnceleme Yaptı

TBMM KOMİSYONU KARAMAN’DA ELMA BAHÇELERİNİ İNCELEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Karaman’da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde inceleme gerçekleştiriyor. Nisan ayındaki zirai don olayının sonuçlarını araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve benzeri olayların etkilerini en aza indirmek amacıyla kurulan komisyon, kenti ziyaret ediyor.

ETKİLENEN ALANLARIN İNCELENMESİ

Kılbasan köyü yakınlarındaki zirai dondan etkilenen bahçelerde yapılan incelemede komisyon heyeti, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram’dan bilgi alıyor. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, “Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak, üretici ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek saha taramaları yapıyoruz” diye belirtti. Korkmaz, Karaman’da elma, ceviz, kiraz ve üzümde don hasarının oluştuğunu vurguladı.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARIN SORUNLARI

Korkmaz, “Burada özellikle elma bahçeleri, ceviz, kiraz ve üzüm hasar görmüş durumda. Bulunduğumuz elma bahçesinde bir tane bile elma bulamadık. Zirai donun etkisinin kısmen gelecek yıla da yansıması tahmin ediliyor. Bunun dışında elma ihracatçılarının da sorunları var. Yapmış oldukları uluslararası bağlantılar ve ihracat sözleşmeleri var” şeklinde konuştu. Çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İncelemelere, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katılıyor.