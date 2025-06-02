TBMM Zirai Don Komisyonu Kayseri’de Toplandı

TBMM HEYETİ ZİRAİ DON OLAYINI GÖRÜŞMEK İÇİN KAYSERİ’DE TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kayseri’de bir değerlendirme toplantısına katıldı. Özellikle nisan ayında bazı bölgelerde meydana gelen zirai donun sonuçlarının araştırılması ve üreticilerin uğradığı zararların tespiti amacıyla bu toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca, ileride karşılaşılabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için gerektiği tedbirlerin belirlenmesi hedefleniyor. Komisyon üyeleri, Yeşilhisar ilçesini ziyaret ederek bölgedeki sorunları yerinde inceledi.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER VE AÇIKLAMALAR

Heyet, Gençlik Merkezindeki toplantı salonunda bir istişare toplantısı düzenledi. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, “zirai dondan etkilenen illere yönelik saha çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde bilgi verdi. Tüfenkci, toplantının amacının zirai dondan etkilenen üreticileri ve temsilcilerini dinlemek olduğunu belirterek, “Malatya’dan başlayarak Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri Yeşilhisar’da saha çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ekibimizin yarısı da Karaman’a gidiyor.” dedi. Ayrıca, bu tür olayların tekrar yaşamaması veya yaşanırsa neler yapılması gerektiğini belirlemek üzere bilgi topladıklarını ifade etti.

ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da zirai don sonrası yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sundu. Toplantıda, üreticilerin, sektör temsilcilerinin ve belediye başkanlarının talepleri ile önerileri dinlendi. Toplantının ardından heyet, Kayadibi Mahallesi’nde bir elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Bu önemli toplantıya komisyon üyeleri ve AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da katılım gösterdi.