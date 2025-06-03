Tbmm Zirai Don Olayı İnceleme Yapıldı

TBMM KOMİSYONU DON OLAYLARINI DEĞERLENDİRİYOR

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, don olayının yaşandığı bölgelerde yapılan saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz’ın başkanlığında toplanan komisyon, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri illerinde yürütülen saha çalışmalarının sonuçlarını ele aldı. Komisyon Başkanı Korkmaz, “Ülkemizde gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması için kurulmuş olan komisyonumuzun çalışmaları devam ediyor” dedi.

DON OLAYIYA MARUZ KALAN BÖLGELERİN İNCELENMESİ

Toplantının açılışında Korkmaz, Malatya’da yapılan ziyaretlerin yanı sıra Adana ve Mersin’deki incelemelerden bahsetti. Korkmaz, Adana’da bölge üreticileri, birlikler ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini, bu toplantı sonrasında Mersin’de de benzer değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, komisyonun daha sonraki faaliyetlerinin Karadeniz Bölgesi’nde ve Ege Bölgesi’nde, özellikle Manisa merkezli bir program ile devam edeceğini belirtti.

BASINA KAPALI OTURUM TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Korkmaz, toplantının ilerleyen kısımlarının basına kapalı olmasını önerdiklerini söyledi. Bu duruma muhalefet milletvekillerinden tepki geldi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Barut, “Zirai dondan dolayı sorunların tespiti noktasında tüm Türkiye’de gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz sorunları basınla paylaşmamızda hiçbir mahzur yok” dedi.

ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME TALEBİ

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise, saha ziyaretlerinde 15-20 kadar durum tespiti yaptıklarını ifade etti. Aldemir, çiftçilerin taleplerinin en kısa süre içinde sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan tarımsal kredilerin en az üç yıl ertelenmesi gerektiği ve sigortası olmayan üreticilerin TARSİM’e kaydolmasının önemini vurguladı. Komisyonun öneri taslağının basına kapalı oturumda oluşturulmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi ve toplantının devamı basına kapalı olarak sürdürüldü.