TBMM’de bütçe mesaisi başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri başlıyor. Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Bütçe teklifinin görüşmeleri bugün başlayacak.

Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 16 Aralık’a kadar devam edecek.

Müzakereler 8 turda ele alınacak

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay sunacak.

AK Parti adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kürsüde olacak.

CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak.

İyi Parti adına da grup başkan vekillerinin kürsüde olması bekleniyor.

Genel Kurul’daki bütçe maratonunun ilk haftasında 10 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul’da hazır bulunacak.

Görüşmeler süresince Meclis’e ziyaretçi alınmayacak

Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 Aralık’ta Meclis’e ziyaretçi de alınmayacak.