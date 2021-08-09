TBMM’de dijital yasama dönemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulumu yapılan elektronik sistem ile dijital yasama dönemi başlıyor.

Yasama döneminin sona ermesiyle birlikte Genel Kurul salonu şantiyeye döndü. Milletvekili koltukları, halılar ve zemindeki kaplama kaldırıldı. TBMM’ye yeni elektronik sistem kuruluyor. Yoklama tartışmaları ve oy pusulaları tarih olacak

Gelişen teknolojiye ayak uyduran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dijital yasama çağı başlıyor. Milletvekilleri oylama ve yoklama panelini artık çipli kimlik kartlarıyla açabilecek. Milletvekillerine sıralarında bilgisayar ve şarj bağlantısı verilecek. Başta Meclis gündemi olmak üzere kağıt olarak dağıtılan herşey elektronik olarak milletvekili sırasındaki ekrana dijital ortamda aktarılarak tasarruf sağlanacak. 1 Ekim’deki yeni yasama yılına hazırlanan Meclis Genel Kurulu’ndaki tadilat tüm hızıyla sürüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oylama başta olmak üzere yoklama ve görüşmeleri daha kaliteli takip edebilmeleri için çalışmalar yürütülüyor. Yasama döneminin sona ermesiyle birlikte Genel Kurul salonu şantiyeye dönüştü. Halılar ve milletvekili koltukları tamamen söküldü, zemindeki kaplama kaldırıldı. TBMM’de uygulamaya girecek yeni elektronik sistemin alt yapısı için zemine kablolar başta olmak üzere tüm aksam döşeniyor. Geçtiğimiz yıl; Genel Kurul salonunun akustiğini sağlayan sıva ile tavan yapıları yenilenmiş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle milletvekili koltuk sayısı 600’e çıkarılmış, rahat oturum için koltuklara amortisör sisteme yerleştirilmiş, milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü ise asansörlü hale getirilerek, engelli vekiller başta olmak üzere milletvekillerinin boyuna göre ayarlama imkanı sağlanmıştı.

Elektronik sistemin yenilenmesi ise bu döneme bırakılmıştı. Bu doğrultuda ilk etapta 39 milyon TL ödenek ayrılan ve yapılan işlere göre harcama ödeneği planlanan elektronik sistem yurt dışından ithal edildi. Milletvekillerinin gergin geçen görüşmelerde protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle bozulan elektronik oylama ve ses sistemi de son teknoloji ile yenilenecek. Milletvekilleri oylama ve yoklama panelini artık tüm bilgilerinin İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı, parmak izlerinin de yüklendiği özel çipli kimlik kartlarıyla açabilecek. Böylece Genel Kurul’un daha ilk açılışında yaşanan “yoklama” tartışmaları, elektronik sistem aracılığıyla otomatik olarak gerçekleşeceği için sonlanmış olacak. Ayrıca daha önce sisteme giremeyen milletvekillerinin, “pusula ile oy kullanmaları” da tarihe karışacak.

Yüz tanıma sistemi

Yeni sisteme özellikle engelli vekiller için, “yüz tanıma” ve “şifreli” oylama sisteme entegre edilecek. İsteyen milletvekilleri parmak izini kullanarak da sisteme giriş yapabilecek. Milletvekillerine sıralarında bilgisayar ve şarj bağlantısı verilecek. Başta Meclis gündemi olmak üzere kağıt olarak dağıtılan herşey elektronik olarak milletvekili sırasındaki ekrana dijital ortamda aktarılarak tasarruf sağlanacak. Ses sistemi de baştan sona yenilenecek. Yeni sistem için Genel Kurul Salonu’nun basın locası altında bulunan bölüme teknik uzmanların bulunduğu iki kontrol odası hazırlandı.