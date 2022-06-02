TBMM’de elektronik yoklama dönemine geçiliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde elektronik yoklama dönemine geçiliyor. Yeni sistemle bir ayda 5 kez oturuma katılmayan milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesinin önü açılıyor.

Yeni sistemle vekillerinin devamsızlığının tespit edilmesi ve yasama faaliyetlerine katılımın arttırılması planlanıyor. Karar dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP’li Semra Güzel’i yakından ilgilendiriyor.

Meclis Genel Kurulu milletvekillerinin Genel Kurul görüşmelerine katılımını denetlemek için elektronik yoklama uygulamasına geçecek. İlk uygulama Meclis Başkanvekili Celal Adnan tarafından gerçekleştirildi. Normalde Genel Kurul’da toplantı yeter sayısı Meclis Başkanvekilinin görsel kanaatince belirleniyordu. Hayata geçirilecek olan elektronik yoklama ile milletvekillerin vekilliğinin düşmesi söz konusu. Uygulamanın haziran ayı boyunca sürmesi bekleniyor.

MECLİS’TE ELEKTRONİK YOKLAMA UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Yeni yöntemle milletvekillerinin devamsızlığının ortaya çıkarılması ve yasama faaliyetlerine etkin katılımın sağlanması planlanıyor. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne göre bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olmak üzere toplam beş oturuma katılmazsa milletvekilliği düşüyor. Hakkında dokunulmazlığı kaldırılan ve yakalama kararı çıkartılan Güzel’in vekilliğinin düşmesi söz konusu.

HDP’li Semra Güzel

YENİ SİSTEM HDP’Lİ GÜZEL’İN VEKKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİN YOLUNU AÇIYOR

HDP’li Semra Güzel’i yakından ilgilendiren elektronik yoklama sistemiyle Meclis Başkanlık Divanı’nın hazırlayacağı rapor daha sonra Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderilecek. Karma Komisyonu’nun raporu görüşmesinin ardından ise Genel Kurul’da Güzel’in durumunun oylanması ve milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor.