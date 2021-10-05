TBMM’de gündem yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi, vergi paketi, Paris İklim Anlaşması ve sosyal medya düzenlemesi için toplanıyor.

Yeni yasama yılı ile birlikte Meclis`i önemli gündem başlıkları bekliyor.

AK Parti`nin sunduğu 64 maddelik vergi paketi Plan ve Bütçe Komisyonu`nda görüşülecek. Teklife göre, 850 bin civarında küçük esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak.

Çiftçilerin tarım desteği ödemelerinden vergi kesilmeyecek. İnternetten para kazananlardan yüzde 15 oranında stopaj yoluyla vergi alınacak.

Paris İklim Anlaşması da bu hafta Meclis gündemine geliyor.