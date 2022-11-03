TBMM’de hareketli gün! KYK faizleri siliniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Torba teklif ile ilgili maddeler bugün tamamlanacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba teklifin, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. 52 maddelik düzenlemenin 37 maddesi kabul edildi. Görüşmeler bugün tamamlanacak.

Torba teklif düzenlemesinin 37 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren düzenleme kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin maddeler de Genel Kurul’da kabul edildi. Torba teklifle, salgın döneminde uygulanan maske cezaları kaldırılacak.

15 Ağustos’tan önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silinecek.

İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanması bekleniyor.