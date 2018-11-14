TBMM’de intihar girişimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hareketli dakikalar yaşandı. Meclis’te intihar girişiminde bulunan şahıs, bir süre sonra ikna edildi.
Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının sonunda, çıktığı 5. kattan içeri alındı. D.Y.’yi içeriye alan kişinin AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi olduğu belirtildi
TBMM’nin Halkla İlişkiler binasında 5’inci kata çıkan D.Y. intihar girişiminde bulundu. Bir saate yakın süren çabalar sonucu Y. ikna edildi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Y.’yi elinden tutarak içeri aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Metrosu’nda çalışan Y.’nin işten çıkarıldığı, bu nedenle intihara kalkıştığı belirtilirken, Y.’ye işine başlama sözü verildiği öğrenildi.
HABERTURK