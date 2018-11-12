TBMM’de kritik hafta

Sağlık düzenlemesinden tartışmaya yol açan birçok teklif bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek.

Meclis yeni haftada, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif ve 2019 bütçesi için mesai yapacak. Komisyon aşaması büyük tartışmalarla geçen sağlık torba teklifi, yeni haftada Genel Kurul’da görüşülecek.

Teklifle kamu ve özel kurumlardaki sağlık çalışanlarına şiddet tutuklama nedeni sayılacak. Düzenlemenin 5. maddesi Komisyon’da kavgaya yol açmıştı. O maddeye göre, terör örtüğü bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edilen hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması olan hastanelerde çalışamayacak. Hazırladıkları raporlar idari işlemlerde geçerli olmayacak. Güvenlik soruşturmasını geçemeyenler kapsam dışında.

Teklifte tütün ürünlerinin satışlarına yönelik de düzenlemeler var. Buna göre, sigara paketleri tek tip haline getirilecek. Marka sadece paket yüzeyinin yüzde 5’ine yazılacak. Markanın logosu, işareti koyulamayacak.

Düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında tüp bebek tedavisinde 39 olan yaş sınırı 40’a çıkarılacak. Taşıyıcı annelik yasağı da mevzuata giriyor. Buna kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, alım satımını aracılık edene 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise, bütçe mesaisi devam edecek. Yeni haftada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

NTV