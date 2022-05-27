TBMM’de ‘sıçan’ tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Partililer ile CHP’liler arasında ‘sıçan’ tartışması yaşandı.

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yönelik ‘Kaçacak’ açıklaması nedeniyle Meclis’te kavga çıktı. AK Parti ve CHP’liler birbirlerini ‘sıçan’ olmakla suçladı.

TBMM Genel Kurulunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman yaşanan tartışma ve kavgalar artık karşılıklı hakaretler boyutuna ulaşmış durumda. Genel Kurul’da önceki akşam AK Parti ve CHP’liler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘Kaçacak’ açıklaması nedeniyle kavga çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Genel Kurul çalışmaları sırasında söz alarak, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Özsoy “Yalanı ve iftirayı siyaset tarzı hâline getiren, kasetle işbaşına gelmiş CHP’nin başındaki kişi yine Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve ailesine iftiralar atarak kendisine verilen görevi yerine getirdi. Gazi Meclisimizden Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: 15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını, kimin de aslanlar gibi mücadele ettiğini milletimiz çok iyi biliyor” dedi. Bu sözler üzerine önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ardından da Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Fare sensin, sıçansın sen” diye bağırdı, ardından karşılıklı hakaretler başladı. AK Parti ve CHP’lilerin birbirlerine yönelik hakaretleri Meclis tutanaklarına da “Terbiyesiz, aşağılık adam, FETÖ’nün uşakları, FETÖ’nün çocukları, utanmaz adam” şeklinde yansıdı.