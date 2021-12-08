TBMM’de yumruklu kavga

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partili vekillerle, AK Partili vekiller arasında kavga çıktı.

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kavga çıktı.

Olay, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın kürsüde konuşma yaparken yaşandı.

Aydın’ın Sezgin Baran Kormaz ile ilgili eleştirilerde bulunduğu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sahtekarsın” dedi.

Bunun üzerine Erkan Aydın “Aynen iade ediyorum” karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile sözlü sataşmaya girdi.

Tartışma yumruklu kavgaya döndü. AK Parti ile CHP’li milletvekilleri birbirine girdi. Kavga üzerine oturuma ara verildi.