TBMM’den 926 sayfalık rapor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremi ile ilgili rapor hazırladı.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, 6 Şubat depremleriyle ilgili raporunda, yaşanacak deprem felaketlerinde kayıpların nasıl azaltılacağı konusunda önerilerde bulundu.

Türkiye’yi sarsan ve 50 bini aşkın kişinin öldüğü 6 Şubat depremlerinin ardından 14 Mart itibarıyla çalışmalarına başlayan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, seçimler nedeniyle jet hızıyla raporunu hazırladı. Komisyon raporunda, “Geçmişte yaşanan afetler, ülkemizin afetlere hazır olmadığını, müdahale ve iyileştirme aşamalarında da yetersiz kaldığını göstermiştir. Bu zafiyetler ülkemizin afet yönetimi uygulamalarında dünyanın gerisinde kaldığını, gerekli güncellemelerin yapılmadığını göstermiştir. Kurumlararası uyum sağlanamamakta, hatta bazı çalışmalardan ilgili birimlerin haberinin dahi olmadığı ortaya çıkmıştır. Hazırlanan birtakım raporların tozlu raflarda kaldığı müşahade edilmiştir” dendi. Milliyet’in ulaştığı 6 bölümden oluşan 926 sayfalık raporda, özetle şu tespit ve öneriler yer aldı:

‘AFAD GÜÇLENDİRİLMELİ’

Güçlü koordinasyon için illerde vali başkanlığında, belediyelerin ve STK’ların da içinde olduğu bir “üst kurul” oluşturulmalı. Teknik bilgileri hazırlayarak raporlaması için Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıkarılmalı.

AFAD’ın sahada daha etkin olması için tüm yetkileri en alt müdür seviyesine kadar dağıtılmalı.Geçici barınma alanları önceden belirlenmeli, sel/su basan alanlar seçilmemeli. Her bakanlıkta Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı kurulmalı. İletişimin kesilmemesi için Jandarma Entegre Muhabere Bilgi Sistemi kurumlarca kullanılmalı.

Elektrik ve doğal gaz gibi enerji hatları afetlere yönelik performans testinden geçirilmeli.