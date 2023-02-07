TBMM’den deprem için yardım kampanyası

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma yol açan deprem için yardım kampanyası başlattı.

TBMM Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ayni yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlendiği belirtilerek, “Bu çerçevede, deprem bölgelerine gönderilecek malzemelerin, mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun paketlenerek sağlam bir koli içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Nakdi yardım yapmak isteyenler AFAD ve Kızılay’ın web sitelerinde açıklanan hesaplarına gönderebilirler” denildi.

Yardımların 10.00-17.00 saatlerinde arasında TBMM Tören Alt Salonu’nda toplanacağı belirtildi. Meclis tarafından kabul edileceği duyurulan ihtiyaç listesinde; battaniye, uyku tulumu, nevresim takımı, kıyafet (bebek, çocuk ve yetişkin), ayakkabı ve bot (bebek, çocuk ve yetişkin), mont, kaban ve palto (bebek, çocuk ve yetişkin), atkı, bere ve eldiven, bebek maması, bebek bezi, yenilebilir dayanıklı hazır gıda, ısıtıcı, powerbank, hijyen seti ve kadın hijyen seti yer aldı.

Öte yandan AK Parti Meclis Grubu da nakdi yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kampanyaya başta milletvekilleri olmak üzere teşkilatlar da davet edildi.