TBMM’den milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme!

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba kanun teklifinde, işsizlik ödeneğiyle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Genel Kurul’da kabul edilen teklifin 26. maddesine göre, işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında kısmi iyileştirme yapıldı.

KDV MUAFİYETLERİ

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen bazı maddeleri şöyle:

– TSK’da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanınacak.

– Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV’den istisna tutulacak.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti olacak.

– İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019’da da sürdürülecek.

– Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

HAYVANCILIK DESTEĞİ

– Hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.

– İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı, “hizmet akdine tabi” olarak değiştirilecek. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

İşçinin kesintisiz olarak 120 gün çalışma şartı hastalık durumunda ya da işveren ücretsiz izne çıkardığında bu 120 gün içinde sayılmıyordu. Bu haksızlık yeni düzenlemeyle kısmi olarak ortadan kaldırılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI SAYISI ARTACAK

Teklif yasalaştıktan sonra işsizlik maaşından yararlanacakların sayısı artacak. İşsizlik maaşı alabilmek için, “kusur dışında işsiz kalınması”, “iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 günde prim ödenerek sürekli çalışılmış olması”, “çalışanın son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması” gerekiyor. TBMM’de kabul edilen madde, yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeyle 120 günlük süre şartı esnetilmiş olacak.

MİLLİYET