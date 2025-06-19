Tcab Kuruldu, Hızla Büyüyen Hava Ulaşımı

ŞİRKETİN KURULUŞU VE HEDEFLERİ

TCab Teknoloji Limited Şirketi, 19 Haziran’da yapılan açıklamayla birlikte, 2021 yılında kuruldu. Şirket, Çin’in alçak irtifa ekonomisinin hızla büyüme sürecine girdiği bir dönemde, eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) hava araçlarının teknoloji dünyasının ötesinde büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Çince’de “Zaman Taksisi” anlamını taşıyan TCab, güvenli ve konforlu hava yolculuğu hizmetleri sunmayı ve yeşil, sürdürülebilir, dijital bir kentsel hava ulaşımı ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

E20 HAVA ARACININ ÖNEMİ

TCab Başkan Yardımcısı ve Marka Direktörü Xu An, E20 hava aracını “kentsel ulaşımın geleceği” olarak tanımlıyor. Xu, bu modelin Çin’in mobilite alanında üçüncü boyuta geçişinin bir sembolü olduğunu ifade ediyor. Şirket, bu alanda önemli bir aktör olmayı ve yenilikçi çözümler sunmayı planlıyor.