TCCF Ve GETF’yle PACT Programı Başlatıldı

PROGRAM TANITIMI YAPILDI

Coca-Cola Vakfı (TCCF) ve Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) iş birliğinde hayata geçirilen “Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık” (Partnership for a Circular Tomorrow – PACT) programı, İstanbul’daki bir lansman etkinliğiyle duyuruldu. Program, sürdürülebilir ambalaj yönetimi alanında çalışan girişimlerle iş birliği yaparak, plastik atıkların toplanmasını ve geri kazanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

PROJE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Coca-Cola Vakfı tarafından sağlanan 1 milyon ABD doları tutarındaki başlangıç fonuyla desteklenen PACT programı, Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da başlatılıyor. Bu program sayesinde bölgede atık yönetimi için yenilikçi çözümler ve hizmet modellerine yatırım yapılması planlanıyor. Programın ilk aşamasında, yeni nesil atık toplama şirketlerine destek verilmesi, kapıdan kapıya toplama altyapısının güçlendirilmesi ve geleneksel atık yönetimi şirketlerinin ileri teknoloji yatırımlarıyla dönüştürülmesi hedefleniyor. GETF tarafından merkezi olarak yürütülecek olan programda, seçilen ortaklara 100 bin ila 400 bin ABD doları arasında hibeler sağlanacak.

KONUŞMALAR YAPILDI

Coca-Cola Vakfı Başkanı Carlos Pagoaga, programın tanıtımında yaptığı konuşmada, “Avrasya ve Orta Doğu’da döngüsel inovasyonu ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlayan PACT programını başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz, güçlü değer zincirleri oluşturmak, atık toplama alanında çalışanları desteklemek ve atık yönetiminde yenilikleri sürdürmektir” şeklinde açıklama yaptı. GETF CEO’su Monica Ellis de, “PACT Fonu, bölgesel olarak atık toplama süreçlerinde inovasyonu desteklemeyi ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlıyor. Coca-Cola Vakfı ile bu ortaklıktan gurur duyuyoruz” dedi. Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Meltem Tol ise, “Bu vizyondan yola çıkarak geliştirilen programla, toplama ve geri dönüşüm alanında iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı amaçlıyoruz” diye ekledi.

PROGRAM İLE YENİLİKLER HEDEFLENİYOR

Programın Türkiye ayağı, TO-KA isimli sürdürülebilir dijital atık yönetim platformuyla yürütülecek. TO-KA, ambalaj atıklarının kaynağında, temiz ve ayrı toplanmasını teşvik eden ve süreci dijital olarak izleyen bir sistem sunuyor. Toplanan PET atıklar, geri dönüşüm yöntemiyle işlenerek rPET formatında Coca-Cola’nın ambalaj döngüsüne yeniden kazandırılacak. PACT programı hakkında daha fazla bilgi için www.getf.org/pact adresine ulaşılabiliyor.