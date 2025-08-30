TCDD, 4 GES Projesi Devreye Aldı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNİN DEVREYE ALIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dört farklı noktasında güneş enerji santralleri kurarak bu tesisleri devreye aldıklarını bildirdi. Balıkesir Gar, Selçuk Gar, Basmane Gar ve Gaziantep’teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi’nde kurulan bu santraller sayesinde devlete her yıl 1 milyar 500 milyon lira kazanç sağlanacak. Uraloğlu, Devlet Demiryolları’nın (TCDD) kendi enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım attığını söyledi.

YILLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ VE SANTRAL PLANLARI

Bakan Uraloğlu, ilk aşamada devreye alınan dört santralin yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilowatt elektrik üretimini sağlayacağını belirtti. Elde edilen elektriğin kullanılmaya başladığını ifade eden Uraloğlu, demir yollarının ulaşım dışında çevre dostu enerji politikalarında da öncülük ettiğini vurguladı. Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde kamu kaynaklarına katkının artırılması hedefleniyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNDEN SAĞLANACAK ENERJİ

Bakan Uraloğlu, ayrıca TCDD’nin kurulu gücü toplamda 200 megavat olan három güneş enerjisi santralinin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu projelerin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 320 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor. 2029 yılı itibarıyla TCDD, elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

MARMARAY PROJESİ’NDE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Bakan, TCDD’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya devam ettiğine de değindi. Marmaray Çatı GES Projesi’nin yapım çalışmaları sürüyor. Bu proje çerçevesinde Marmaray’daki 26 tren durağına 10,13 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri kuruluyor. Bu santrallerin, duraklar için gerekli enerji ihtiyacını karşılayarak yıllık 15 milyon kilovatsaatin üzerinde yenilenebilir enerji üretmesi bekleniyor. Marmaray’ın enerji ihtiyacının yüzde 60’ı bu santraller aracılığıyla karşılanacak.

EMİSYON AZALTMA HEDEFLERİ

Bakan Uraloğlu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Demir yolu taşımacılığında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Uraloğlu, orta vadede TCDD’nin elektrik ihtiyacının yüzde 35’inin yenilenebilir kaynaklarla karşılanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu yatırımların, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.