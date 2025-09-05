Haberler

TCDD, İZBAN’a 125 Milyon TL Yatırdı

TCDD’DEN İZBAN’A ÖNEMLİ DESTEK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İzmir Banliyö Sistemi’nin mali yapısını güçlendirmek için 125 milyon TL sermaye desteğini İZBAN’ın hesabına yatırdı. TCDD, İzmir’de günlük yaklaşık 4 milyon vatandaşın kullandığı İZBAN’ın sermaye artımı için harekete geçmiş durumda.

Bu destek, işletmenin bakım, onarım ve yatırım işlemlerinin hızlanmasını sağlıyor. TCDD, toplamda 500 milyon TL olarak belirlenen desteğin dörtte birine denk gelen 125 milyon TL’yi 2 Eylül 2025 tarihinde İZBAN’ın hesabına yatırdı. Geriye kalan tutar ise şirket genel kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda belirlenen tarihlerde aşamalı olarak aktarılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.