TCG AKHİSAR ve MİLGEM projeleri tanıtıldı

TEKNOFEST MAVİ VATAN’DA HIZLI TANITIM

TCG AKHİSAR ve MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemilere entegre edilecek olan deniz topu ve Kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde sergilendi. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Pazarlama Kıdemli Uzman Abdülkadir Ardıç, “Kamikaze KİDA’mız 65 kilogram patlayıcı taşımaktadır. Ön grubunda 15 kilogram, arka grubunda ise 50 kilogram olarak rakip gemilere kamikaze bir şekilde saldırı düzenleyip imha etmek amacı ile üretilmiştir. Deniz topumuz dakikada 80 atım yapabiliyor. Toplamda etkili mesafesi de 16 kilometredir. İlk TCG AKHİSAR gemimize kurmuş bulunmaktayız. Şu an MİLGEM serimizde mevcut” dedi.

YERLİ MALI TEKNOLOJİLER

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), TEKNOFEST Mavi Vatan’da son teknoloji ürünlerini sergiledi. Yüzde yüz yerli ve milli olarak üretilen İnsansız deniz aracı PİRANA KİDA, DENİZHAN 76/62 mm deniz topu, MPT-55 (14.5 inç-17.5 inç) ve KN-12 Multi Kalibre Keskin Nişancı Tüfeği, vatandaşların ilgisini çekti. Ayrıca, ilk ve ortaokul düzeyindeki çocuklara PİRANA KİDA maketleri dağıtıldı. Çocuklar, eğitmenlerin talimatları doğrultusunda su dolu bir havuzmasanın etrafında maket parçalarını bir araya getirip, yüzdürme deneyimi yaşadı.

PİRANA KİDA’NIN ÖZELLİKLERİ

İnsansız deniz aracı PİRANA KİDA, su üstü sabit ve hareketli hedefleri imha etmek için yüksek teknoloji ile geliştirildi. Bu araç 50 knots azami hıza, 65 kg Yüksek Patlayıcılı Harp Başlığı’na (50 kg harp başlığı + 15 kg ön delici) ve Su Jeti İtki Sistemli Dizel Motor özelliklerine sahip. Düşük radar izi, sessiz sızma kabiliyeti ve yüksek harp başlığı taşıma kapasitesi ile hedef unsurlarını bertaraf edecek olan PİRANA, deniz kuvvetlerinin caydırıcılığını ve etkinliğini artırmada önemli bir rol oynayacak. TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen son müşterek tatbikatta PİRANA, TB3 ile kurulan veri bağlantısı sayesinde uzaktan yönetilerek daha uzak mesafede yer alan hedefi başarıyla imha etti.

DENİZ TOPUNUN GÜCÜ

TCG AKHİSAR gemisinde kullanılan DENİZHAN 76/62 mm deniz topu, Deniz Kuvvetlerinin su üstü platformlarındaki ateş gücünü artırmak üzere milli imkanlarla geliştirildi. Modern savaş yönetim sistemleriyle entegrasyon yeteneği, düşük radar izine sahip kupola tasarımı ve çoklu görev kabiliyeti ile dikkati çeken bu deniz topu, su üstü harbi, hava savunma ve kara bombardımanı görevlerinde etkili çözümler sunuyor. Ardıç, “Kamikaze KİDA’mız 65 kilogram patlayıcı taşımaktadır” ifadesini kullanarak teknolojiye yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. “76-62 deniz topumuz dakikada 80 atım yapabiliyor. Toplamda etkili mesafesi ise 16 kilometredir” diyerek bu önemli gelişmeleri aktardı.

YERLİ ÜRETİMDE İLK ADIM

Makine ve Kimya Endüstrisi, yerli ve milli deniz topunu üreten ilk firma olma özelliği ile dikkat çekiyor. Ardıç, “76-62 deniz topumuz dakikada 80 atım yapabiliyor. İlk TCG AKHİSAR gemimize kurmuş bulunmaktayız. Şu an MİLGEM serimizde mevcut. Ülkemize milli bir gelir sağlayabilmek için ilk ihracatımızı da yapmış bulunmaktayız” diyerek yerli üretim konusundaki başarıları anlatıyor.