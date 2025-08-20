TCG Anadolu, Gençler İçin Yolculuk

TCG ANADOLU İLE ZAFER YOLCULUĞU DÜZENLENECEK

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 23 Ağustos’ta TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul’a ‘Zafer Yolculuğu’ yapacak. Bu özel etkinlik, milli mücadele ruhunu yaşatmak ve gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermek amacıyla planlandı. Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu ile gerçekleştirilecek olan bu program, gençliği harekete geçirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

GENÇLER VE BAKAN BAK YOLCULUKTA BİR ARAYA GELECEK

23 Ağustos Cumartesi günü, alanlarında başarılı 350 gencin katılımıyla düzenlenecek olan ‘TCG Anadolu Zafer Yolculuğu’, Gelibolu Feribot İskelesi’nden başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da yer alacağı yolculuk, akşam saatlerinde İstanbul Sarayburnu’nda resmi bir törenle karşılanacak. Etkinlikte üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, destek alan üniversite kulüplerinin temsilcileri ve TEKNOFEST yarışmalarında ödül kazanmış gençler katılacak. TCG Anadolu, 8 saat sürecek yolculuk boyunca gençlere tanıtılacak ve Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferanslar verilecek.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ GEZECEKLER

Yolculuk öncesinde, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Eceabat Gençlik Kampı’nda konaklayacak olan gençler, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek bilgi sahibi olacaklar. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerin ülkenin şanlı tarihi ve milli savunma sanayimizin gelişimini tanıması bizim için çok önemli” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine de değinerek, “Bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla özel bir program hazırladık. TCG Anadolu ile gençlerimize bu yemini yapacak ve onlara teknoloji alanında ilham vermek için bu yolculuğu düzenliyoruz” diye ifade etti.